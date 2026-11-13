Μια πιο χαλαρή στιγμή είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη συνάντησή τους στο Δουβλίνο, όταν αντάλλαξαν αστεία μπροστά στις κάμερες για την πρωινή τους παρουσία στο γυμναστήριο.
Τα αστειάκια Χριστοδουλίδη – Κάρνεϊ στο Δουβλίνο: «Εγώ έβλεπα, εσύ έτρεχες» - Πήγαν μαζί στο γυμναστήριο (βίντεο)
Με χιούμορ και πειράγματα ξεκίνησε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό του Καναδά – Η αναφορά στην πρωινή τους παρουσία στο γυμναστήριο και η ατάκα για το ποιος τρέχει πιο γρήγορα
Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Καναδός Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη συνάντηση, αναφέρθηκε στο φορτωμένο πρόγραμμά του.
«Είναι πολύ πολυάσχολος άνθρωπος. Ήταν στο γυμναστήριο πολύ νωρίς σήμερα το πρωί», είπε ο Μαρκ Κάρνεϊ.
«Ναι, ήμασταν μαζί», παρενέβη χαμογελώντας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με τον Καναδό Πρωθυπουργό να συνεχίζει αστειευόμενος: «Εγώ παρακολουθούσα, εσύ έτρεχες».
Το χιούμορ συνεχίστηκε και στο τέλος των δηλώσεων, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού ευχαρίστησε τον συνομιλητή του, πρόσθεσε: «Και τρέχει πολύ πιο γρήγορα από εμένα».
Στο επίκεντρο οι σχέσεις Κύπρου και Καναδά
Πέρα από τα αστεία, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στις σχέσεις των χωρών τους και στις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας.
Υπογράμμισαν τους μακροχρόνιους δεσμούς Καναδά και Κύπρου, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή περισσότερων από 24.000 Καναδών στρατιωτικών στις ειρηνευτικές προσπάθειες στο νησί όλα αυτά τα χρόνια.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Καναδά για τη συνεισφορά του στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ενώ αναφέρθηκε και στους περίπου 35.000 Κυπρίους που ζουν στον Καναδά.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε σημαντική τη συνάντηση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη συνάντηση Καναδού Πρωθυπουργού με Κύπριο Πρόεδρο εδώ και πολλά χρόνια.
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