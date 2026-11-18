Η συζήτηση επί της αρχής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για τροποποίηση της ποινικής δικονομίας, και ειδικότερα διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συνεχίστηκε την Τετάρτη.
Βουλή: Συνεχίστηκε η συζήτηση για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Τι προβλέπει η προτεινόμενη αλλαγή
Η Επιτροπή Νομικών συζήτησε επί της αρχής τροποποίηση διατάξεων της ποινικής δικονομίας. Η Νταϊάνα Κωνσταντινίδου έκανε λόγο για ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας.
Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Νταϊάνα Κωνσταντινίδου ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων εκτέλεσης αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί στρέβλωση της δικαιοσύνης.
«Θεωρώ, επομένως, πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή η συζήτηση και ότι θα υπάρξει τροποποίηση της πολιτικής δικονομίας με βάση το μοντέλο της πολιτικής δικονομίας της Αγγλίας», είπε.
Όπως εξήγησε, το μοντέλο προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού παραλήπτη, δηλαδή συγκεκριμένου προσώπου, που θα εκτελεί το διάταγμα και θα εφαρμόζει τα μέτρα εκτέλεσης.
Η κ. Κωνσταντινίδου χαιρέτισε την εξέλιξη, λέγοντας ότι έτσι θα απονέμεται δικαιοσύνη και οι οφειλέτες θα λαμβάνουν τα χρήματα που τους οφείλονται. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται με διαφάνεια και λογοδοσία, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο θεσμός θα λειτουργεί σωστά.
«Εύχομαι πραγματικά να βοηθήσει την Κύπρο μας και να εκτελούνται τα διατάγματα και τα μέτρα εκτέλεσης πιο αποτελεσματικά», κατέληξε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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