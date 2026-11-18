Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι δύο βουλευτές καλούν τις ΗΠΑ να στηρίξουν την επανένωση της Λιβύης υπό μια κυρίαρχη, σταθερή και ευρέως αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, χωρίς τουρκική παρέμβαση. Ζητούν επίσης από την Ουάσιγκτον να αποτρέψει τη χρήση της διαδικασίας συνεννόησης μεταξύ των λιβυκών πλευρών για τη νομιμοποίηση ή την παγίωση των τουρκικών θαλάσσιων διεκδικήσεων στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Οι Μπιλιράκης και Σνάιντερ ζητούν ακόμη από την αμερικανική κυβέρνηση να ταχθεί δημόσια υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της ειρηνικής επίλυσης των θαλάσσιων διαφορών και των δικαιωμάτων των συμμάχων των ΗΠΑ στις θαλάσσιες ζώνες της περιοχής.

Στην επιστολή τους ζητούν, τέλος, στενό συντονισμό με την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και την Αίγυπτο, με στόχο τη διαφύλαξη της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποτροπή κλιμάκωσης των εντάσεων. Η Χουριέτ εντάσσει την πρωτοβουλία στην κινητοποίηση του ελληνικού λόμπι στην Ουάσιγκτον μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ