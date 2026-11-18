Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης και ο Δημοκρατικός Μπραντ Σνάιντερ ζήτησαν από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να μεταφέρει απευθείας στην Άγκυρα και την Τρίπολη τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ.
Επιστολή στον Ρούμπιο για το τουρκολυβικό μνημόνιο - Ζητούν συντονισμό με Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο
Με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, οι δύο βουλευτές ζητούν να εκφραστούν στην Άγκυρα και την Τρίπολη οι ανησυχίες της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τη Χουριέτ.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι δύο βουλευτές καλούν τις ΗΠΑ να στηρίξουν την επανένωση της Λιβύης υπό μια κυρίαρχη, σταθερή και ευρέως αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, χωρίς τουρκική παρέμβαση. Ζητούν επίσης από την Ουάσιγκτον να αποτρέψει τη χρήση της διαδικασίας συνεννόησης μεταξύ των λιβυκών πλευρών για τη νομιμοποίηση ή την παγίωση των τουρκικών θαλάσσιων διεκδικήσεων στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Οι Μπιλιράκης και Σνάιντερ ζητούν ακόμη από την αμερικανική κυβέρνηση να ταχθεί δημόσια υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της ειρηνικής επίλυσης των θαλάσσιων διαφορών και των δικαιωμάτων των συμμάχων των ΗΠΑ στις θαλάσσιες ζώνες της περιοχής.
Στην επιστολή τους ζητούν, τέλος, στενό συντονισμό με την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και την Αίγυπτο, με στόχο τη διαφύλαξη της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποτροπή κλιμάκωσης των εντάσεων. Η Χουριέτ εντάσσει την πρωτοβουλία στην κινητοποίηση του ελληνικού λόμπι στην Ουάσιγκτον μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.