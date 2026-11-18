Η εισηγήτρια του θέματος, βουλευτής του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2026 κατατέθηκε πρόταση νόμου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια. Με αυτήν δημιουργήθηκε δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε η Αρχή κατά της Διαφθοράς να μπορεί να διαβιβάζει απευθείας πορίσματα στον Έφορο Φορολογίας για τη διερεύνηση ενδεχόμενων οικονομικών εγκλημάτων. Η έκθεση για το «Κράτος Μαφία» ήταν, όπως είπε, η πρώτη που διαβιβάστηκε στον Έφορο.

Η κ. Χαραλαμπίδου πρόσθεσε ότι την επόμενη ημέρα θα κατέθετε στην Ολομέλεια πρόταση νόμου για επέκταση στα 20 χρόνια της δυνατότητας του Εφόρου να διερευνά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ο Επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής δήλωσε ότι η Αρχή συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία. Ανέφερε ότι πριν από την αποστολή της έκθεσης στον Έφορο υπήρξε προφορική επικοινωνία, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα κύρια σημεία της έκθεσης των 3.000 σελίδων και τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης είπε ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς απέστειλε επιστολή στις 22 Ιουνίου 2026 και ότι την επόμενη ημέρα συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, η οποία άρχισε να μελετά τις 3.000 σελίδες. Ζητήθηκε χαρτογράφηση πιθανών φορολογικών επιπτώσεων και καταρτίστηκε αρχικός πίνακας με τομείς προς φορολογική διερεύνηση. Στις 20 Αυγούστου ζητήθηκαν με επιστολή πρόσθετα στοιχεία, τα οποία, όπως ανέφερε, η Αρχή παρείχε άμεσα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, η χαρτογράφηση ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου και δόθηκαν οδηγίες για άμεση διερεύνηση φορολογικών ζητημάτων. Εξήγησε ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, καθώς αφορά φορολογούμενους με δικαιώματα και απαιτεί χρόνο για τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων. Για την επέκταση των χρονικών ορίων ανέφερε ότι ίσχυαν περιορισμοί έξι και 12 ετών και ότι η αύξηση στα 20 χρόνια θα συμβάλει στη διερεύνηση, εφόσον εντοπίζονται και τα σχετικά στοιχεία.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε ότι το Υπουργείο δεν συμμετέχει στην πρακτική εφαρμογή των διατάξεων. Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει, καθώς τα ζητήματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας είπε ότι έχουν οριστεί μέλη της δύναμης για να συνδράμουν την Αρχή κατά της Διαφθοράς στις έρευνες για το «Κράτος Μαφία», υπό την καθοδήγηση των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Σε ερώτηση της κ. Χαραλαμπίδου κατά πόσο η κοινοποίηση της έκθεσης αυτούσια από το Εισαγγελικό Συμβούλιο στο Υπουργικό Συμβούλιο διασφαλίζει τα τεκμήρια και τις μαρτυρίες, ο κ. Πογιατζής είπε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε υπηρεσιακά στον Γενικό Εισαγγελέα. Πρόσθεσε ότι, επειδή ο ίδιος και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας εξαιρέθηκαν, ορίστηκε Εισαγγελικό Συμβούλιο για τον χειρισμό της υπόθεσης. Χαρακτήρισε λογική την προώθηση της έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον διορισμό ποινικών ανακριτών, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Ορέστης Νικήτας, πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είπε ότι, ως λειτουργός επιθεώρησης κατά τη σύνταξη του πορίσματος, δεν μπορεί να εκφράσει άποψη. Για την επέκταση της περιόδου ερευνών του Εφόρου ανέφερε ότι ο Σύλλογος θα ετοιμάσει σημείωμα με τις απόψεις του.

Μετά τη συνεδρία, η κ. Χαραλαμπίδου ευχαρίστησε τον Επίτροπο Διαφάνειας και τον Έφορο Φορολογίας για τη συνεργασία τους στη διαμόρφωση πρότασης νόμου, η οποία, όπως είπε, γεφυρώνει τη συνεργασία τους και δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις από τις διαδικασίες. Πρόσθεσε ότι η υπόθεση «Κράτος Μαφία» ανέδειξε την αδυναμία του Εφόρου να επεκτείνει τον έλεγχό του πέραν των 12 ετών, βάσει του πορίσματος της Αρχής.

«Αύριο καταθέτω στην Ολομέλεια πρόταση νόμου, με την οποία προεκτείνω το χρονικό περιθώριο, στο οποίο ο Έφορος θα μπορεί να διερευνά αν παραλάβει πόρισμα από την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Αυτή η χρονική προέκταση που αφορά στον Έφορο Φορολογίας αναφέρεται μόνο όταν υπάρχουν εκθέσεις της Αρχής κατά της Διαφθοράς, οι οποίες εντοπίζουν οικονομικά εγκλήματα», ανέφερε.

Ερωτηθείσα πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ζήτησαν παρατάσεις για να απαντήσουν και, όπως εξήγησε, ο Έφορος οφείλει να περιμένει τις απαντήσεις αφού θέσει τα ερωτήματά του. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με όσα αντιλήφθηκε, παρατάσεις δόθηκαν σε περιπτώσεις προσώπων που τις ζήτησαν.

Σε ερώτηση για καταγγελίες ότι χρήματα μεταφέρθηκαν και εκτός Ευρώπης, σε ασιατικές χώρες, και για το αν ο Έφορος μπορεί να διερευνήσει το θέμα, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Ανέφερε ότι γνωρίζει πως ο Έφορος έχει πρόσβαση σε στοιχεία για χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει συμβάσεις, καθώς και για ευρωπαϊκές χώρες, και ότι κατά τον έλεγχο του πόθεν έσχες εντοπίστηκαν λογαριασμοί στο εξωτερικό.

Τέλος, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι η πρόταση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Όπως ανέφερε, η αδυναμία εντοπίστηκε λόγω της υπόθεσης «Κράτος Μαφία» και η αλλαγή θα αφορά επόμενες παρεμβάσεις και εκθέσεις της Αρχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ