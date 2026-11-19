Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του European Cancer Summit, λίγο πριν ο Επίτροπος εκφωνήσει ομιλία για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου.

Σύμφωνα με το Politico, οι δύο ακτιβιστές πλησίασαν τον Βάρχελι και του έριξαν τη σκόνη, προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

«Τι είδους άνθρωποι είστε;» αντέδρασε ο Επίτροπος

«Είμαι καρκινοπαθής και διαμαρτύρομαι για τον νόμο omnibus», φώναξε ένας από τους ακτιβιστές, αναφερόμενος στη νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν για την απλούστευση των κανόνων έγκρισης φυτοφαρμάκων.

«Αυτές είναι οι στάχτες των ανθρώπων που θα σκοτώσετε με τα φυτοφάρμακα», πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το Politico.

Οι διαδηλωτές ανήκουν στη γαλλική συλλογικότητα Cancer Colère, στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν νοσήσει από καρκίνο. Ανάμεσά τους βρισκόταν η Γαλλίδα συγγραφέας και ακτιβίστρια Φλερ Μπρετό.

Ο Όλιβερ Βάρχελι απομάκρυνε τη σκόνη από τα ρούχα του και, εμφανώς ενοχλημένος, απευθύνθηκε στους ακτιβιστές λέγοντας: «Τι είδους άνθρωποι είστε;».

Στη συνέχεια, επανήλθε στο βήμα και συνέχισε την προγραμματισμένη ομιλία του, εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι οι διαδηλωτές επικαλέστηκαν τα θύματα του καρκίνου για να πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Από την πλευρά των διοργανωτών, η Ελιζαμπέτα Ζανόν, επικεφαλής του European Cancer Organisation, ζήτησε συγγνώμη από τον Επίτροπο και τους παρευρισκομένους για το περιστατικό.

Γιατί αντιδρούν στις αλλαγές για τα φυτοφάρμακα

Η διαμαρτυρία στρέφεται κατά του λεγόμενου Omnibus X, νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην απλούστευση διαδικασιών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την έγκριση φυτοφαρμάκων στην ΕΕ.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι οι αλλαγές θα περιορίσουν τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των αιτήσεων και θα διευκολύνουν τους αγρότες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών και επιστημονικοί φορείς εκφράζουν ανησυχίες ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να αποδυναμώσουν τους ελέγχους και τις εγγυήσεις προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Περισσότεροι από 2.000 επιστήμονες έχουν υπογράψει επιστολή ζητώντας να ανασταλεί η προώθηση της πρότασης έως ότου πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιπτώσεών της.

Παράλληλα, η οργάνωση καταναλωτών Foodwatch έχει προσφύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Νέα διαμαρτυρία στο Στρασβούργο στις 24 Νοεμβρίου

Οι αντιδράσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς περισσότερες από 300 οργανώσεις από 25 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, την ερχόμενη Τρίτη (24/11).

Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, μελισσοκόμοι, γιατροί, επιστήμονες και εκπρόσωποι ομάδων που καταγγέλλουν επιπτώσεις από την έκθεση σε φυτοφάρμακα.

Κεντρικό αίτημά τους είναι η επανεξέταση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι η απλούστευση της νομοθεσίας δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.