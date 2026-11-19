Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι, αντί να εξουδετερωθούν οι τουρκικές αμφισβητήσεις και να γίνει αποδεκτό το κόστος των 3 έως 4 δισ. ευρώ, προέκυψε γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία από τη γαλλική κυβέρνηση —και όχι από τη γαλλική εταιρεία— με απόρρητο περιεχόμενο, στο οποίο, όπως ανέφερε, συναίνεσαν η Κύπρος και η Ελλάδα. «Και καταχρεωμένοι και με την κυριαρχία μας υπό αμφισβήτηση», είπε.

Χαρακτήρισε την πολιτική των κυβερνήσεων Αναστασιάδη-Συναγερμού και Νίκου Χριστοδουλίδη «μνημείο σκανδάλων και κακοδιαχείρισης», προσθέτοντας ότι τον λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες.

Αναφερόμενος στις προειδοποιήσεις που είχε διατυπώσει ως Γενικός Ελεγκτής για το Βασιλικό, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ως σημαντικό στέλεχος της τότε κυβέρνησης, δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Πρόσθεσε ότι, μετά τον Μάρτιο του 2023, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, η κινεζική κοινοπραξία αφέθηκε να κωλυσιεργεί και τελικά τερμάτισε τη σύμβαση.

«Η κυβέρνησή μας πλήρωσε 40 εκατομμύρια ως “λύτρα” για πλοίο που ήταν ήδη γραμμένο στο όνομά μας. Τώρα το πλοίο κάνει διακοπές στη Μαλαισία, κοστίζοντας στον Κύπριο φορολογούμενο περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το πλοίο είναι αυτό που ο Γιώργος Παπαναστασίου μάς έλεγε ότι θα νοικιάζαμε σε τρίτους και θα βγάζαμε χρήματα», είπε.

Για το Euroasia Interconnector και τον GSI, ο κ. Μιχαηλίδης έκανε λόγο για σκάνδαλα της κυβέρνησης Αναστασιάδη, στα οποία, όπως ανέφερε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σημαντικό ρόλο ως υπουργός Εξωτερικών. Υπενθύμισε ότι, μετά την απόλυσή του από την ΕΥ, καθοδήγησε προσωπικά συγκεκριμένο πρόσωπο να υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι σήμερα διεξάγεται ποινική διερεύνηση και για τον GSI, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η βουλευτής του Κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου ζήτησε άμεσο σχέδιο αποθήκευσης ενέργειας, να σταματήσουν οι αποκοπές των οικιακών φωτοβολταϊκών και να δημιουργηθούν μηχανισμοί αποζημίωσης. Ζήτησε επίσης να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες για το Βασιλικό, και για πτυχές που δεν εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και να μη δοθεί ούτε ένα ευρώ από τους φορολογουμένους για τη διασύνδεση πριν κατατεθούν το τελικό κόστος, η ανάλυση κινδύνου και οι εγγυήσεις.

Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι η Κύπρος είναι κράτος χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, κινείται χωρίς πυξίδα και χρονοδιαγράμματα και χωρίς να λογοδοτεί κανείς. Για τα φωτοβολταϊκά επικαλέστηκε απάντηση σε κοινοβουλευτική της ερώτηση, σύμφωνα με την οποία οι αποκοπές οικιακών συστημάτων θα συνεχιστούν. Όπως είπε, η απάντηση αυτή ακυρώνει τις υποσχέσεις του προηγούμενου υπουργού ότι δεν θα επηρεάζονταν οι οικιακοί καταναλωτές.

«Μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 πετάξαμε 162 γιγαβατώρες πράσινης ενέργειας σε ένα νησί με ήλιο όλο τον χρόνο. Σε έναν μόνο μήνα, από τον Απρίλιο ως τον Μάιο, σπίτια αποσυνδέθηκαν 15 με 17 φορές. Αυτά είναι στοιχεία της ίδιας της Αρχής Ηλεκτρισμού και, ενώ το πάνελ στη στέγη μένει σβηστό, ο πολίτης πληρώνει ακριβό ρεύμα από πετρέλαιο», είπε.

Η βουλευτής ανέφερε ακόμη ότι ο Κύπριος καταναλωτής θα επωμιστεί το 63% του κόστους της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενός έργου δισεκατομμυρίων, ενώ το τελικό κόστος παραμένει άγνωστο. Πρόσθεσε ότι, πριν ακόμη κατατεθεί η μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταβάλλει 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2029, δηλαδή συνολικά 125 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ