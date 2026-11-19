Ο κ. Λαούρης μιλούσε την Πέμπτη στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του κεφαλαίου Δ΄ με θέμα «Οι καθυστερήσεις σε κρίσιμα ενεργειακά έργα και οι κίνδυνοι για την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τους καταναλωτές». Η συζήτηση είχε εγγραφεί με εισήγηση του Στέφανου Στεφάνου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι το κόμμα του κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπόμνημα 12 σελίδων με προτάσεις για φθηνότερο ηλεκτρισμό και ασφαλή εφοδιασμό και ζήτησε συνάντηση. Όπως είπε, οι προτάσεις βασίζονται σε τρεις πυλώνες: τον ασφαλή εφοδιασμό, τη φορολογία και την αγορά ηλεκτρισμού.

Υπενθύμισε ότι οι έξι ατμοστρόβιλοι στη Δεκέλεια και οι τρεις στο Βασιλικό, συνολικής ισχύος 720 MW, αποσύρονται με τη λήξη της παρέκκλισης στις 31 Δεκεμβρίου 2029. Χωρίς έγκαιρο σχεδιασμό, προειδοποίησε, η Κύπρος θα αντιμετωπίσει κρίση ανεπάρκειας.

Για το φυσικό αέριο, εκτίμησε ότι τα χρονοδιαγράμματα θα καθυστερήσουν κατά δύο χρόνια. Ζήτησε από την κυβέρνηση να διερευνήσει επίσημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενδεχόμενο μεταβατικής παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας, ώστε οι μονάδες να συνεχίσουν να λειτουργούν μετά το 2029. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Φειδίας Παναγιώτου, έχει ήδη υποβάλει σχετικά ερωτήματα στους αρμόδιους επιτρόπους.

Ο κ. Λαούρης αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και ενεργειακών κοινοτήτων στην παραγωγή, αποθήκευση, αυτοκατανάλωση και διάθεση ηλεκτρισμού. Πρότεινε χορηγίες για μπαταρίες σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και για νέα συστήματα με αποθήκευση, σημειώνοντας ότι η αποκέντρωση συμβάλλει στην αποτροπή γενικευμένου μπλακάουτ.

Σε άλλο σημείο, είπε ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη ριζική μεταρρύθμιση της αγοράς, η οποία είναι αναγκαία για να υπάρξει ουσιαστικός ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός, πρόσθεσε, έχει νόημα μόνο αν το όφελος φτάνει πραγματικά στον καταναλωτή.

Τέλος, ανέφερε ότι το κόμμα του ζητά από τους αρμόδιους θεσμούς να διερευνήσουν τις καταγγελίες του τέως υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου για παρεμβάσεις και συμφέροντα στον τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς και να υπάρξουν λογοδοσία και κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ