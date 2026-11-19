Σε προ ημερησίας διατάξεως αναφορά στην Ολομέλεια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού, η οποία τιμάται στις 9 Νοεμβρίου, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «η Βουλή των Αντιπροσώπων απορρίπτει κατηγορηματικά τον φασισμό, τον ναζισμό και κάθε έκφραση ρατσισμού και αντισημιτισμού», επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας της ελευθερίας, της ισότητας και του αλληλοσεβασμού.

Η μνήμη των θυμάτων, πρόσθεσε, αποτελεί διαρκή παρακαταθήκη και συνεπάγεται ευθύνη να μην επιτραπεί η επανάληψη των εγκλημάτων του παρελθόντος.

Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στην 11η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αποτίεται φόρος τιμής στα θύματα των δύο παγκοσμίων πολέμων, στους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών και στους αμάχους που έχασαν τη ζωή τους στις πολεμικές συγκρούσεις.

Ειδική μνεία, είπε, γίνεται στους Κύπριους εθελοντές που πολέμησαν στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων και θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την ειρήνη.

«Οι τραγικές συνέπειες των δύο παγκόσμιων συγκρούσεων αποτελούν διαχρονική προειδοποίηση. Σε έναν κόσμο όπου οι ένοπλες συρράξεις, η ανασφάλεια και οι ανθρωπιστικές κρίσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανείπωτο πόνο, η διαφύλαξη της συνύπαρξης των λαών και η επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα παραμένουν συλλογική ευθύνη», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ