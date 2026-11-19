Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι το φυσικό αέριο θα επιτρέψει στην Κύπρο να σταματήσει να καταβάλλει τα μεγάλα πρόστιμα που, όπως ανέφερε, προκύπτουν από τη χρήση μαζούτ. Πρόσθεσε ότι μπαταρίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια, όμως, κατά την άποψή του, μόνο το φυσικό αέριο και ο GSI μπορούν να επιφέρουν ουσιαστική μείωση του κόστους. «Ούτε οι φορολογίες, ούτε οι διαμαρτυρίες, ούτε οι απεργίες πείνας» θα το μειώσουν, είπε.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις για τον GSI, δήλωσε έκπληκτος και διερωτήθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει 650 εκατομμύρια ευρώ και γιατί η Meridiam, την οποία χαρακτήρισε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως, ενδιαφέρεται να επενδύσει στο έργο, εάν δεν είναι βιώσιμο. Είπε ότι προτιμά να ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια ιδιωτική εταιρεία που προτίθεται να επενδύσει δικά της χρήματα, αντί για εμπειρογνώμονες και συναδέλφους του στη Βουλή.

Για το κόστος που θα επιβαρύνει τον καταναλωτή, είπε ότι το τέλος για τον GSI έχει καθοριστεί από τον Ευρωπαίο διαχειριστή και δεν αλλάζει, είτε το κόστος του καλωδίου ανέλθει σε 1,9 δισ., 2,3 δισ. ή 2,4 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι μπορεί να παραταθεί ο χρόνος απόσβεσης του έργου, χωρίς να αλλάξει το τέλος.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ επικαλέστηκε στοιχεία της ελευθεροποιημένης αγοράς της Ελλάδας για τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα οποία το ρεύμα εκεί ήταν 30% φθηνότερο από ό,τι στην Κύπρο. Αν, όπως είπε, η Κύπρος είχε φέτος ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα μέσω του GSI, το ρεύμα θα ήταν κατά μέσο όρο 8 σεντ ανά κιλοβατώρα φθηνότερο.

Απαντώντας σε αναφορές για την ποινική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τους ιδιώτες που ξεκίνησαν τον GSI, είπε ότι η παρούσα κυβέρνηση ήταν εκείνη που έβγαλε τους ιδιώτες από το έργο. Χαρακτήρισε καταστροφική την ενεργειακή πολιτική των προηγούμενων χρόνων και υποστήριξε ότι τα συμφέροντα και οι λανθασμένες πολιτικές οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και στα προβλήματα επάρκειας. Είπε ακόμη ότι η πολιτεία, αντί να επιδιώκει τον ανταγωνισμό, διαφύλασσε τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια.

Παντελίδης: Τρία χρόνια για να διασφαλιστεί η επάρκεια

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης τόνισε την ανάγκη συνεργασίας της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας. Επισήμανε ότι απομένουν τρία χρόνια μέχρι το 2030, όταν μονάδες στο Βασιλικό θα τεθούν εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας κίνδυνο για την επάρκεια.

Χαρακτήρισε το ζήτημα εθνικό και όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, λέγοντας ότι κυβέρνηση και Βουλή πρέπει να επικεντρωθούν στην επίλυσή του. «Έχουμε τρία χρόνια να πετύχουμε την έλευση του φυσικού αερίου και την πόντιση του καλωδίου», ανέφερε.

Ασπρής: Να μην καταλήξουμε όπως το πλήρωμα του Τιτανικού

Ο βουλευτής Άδαμος Ασπρής υπογράμμισε την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας και λήψης αποφάσεων για τις ενεργειακές προκλήσεις, παραλληλίζοντας την κατάσταση με την πορεία του Τιτανικού προς τη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε, στις 14 Απριλίου 1912 υπήρχαν μηνύματα για την παρουσία παγόβουνου, τα οποία χάθηκαν μέσα σε συζητήσεις του πληρώματος, που υποτίμησε τον κίνδυνο.

«Τώρα συζητούμε απλώς για να συζητούμε, για σκοπούς εντυπωσιασμού ή για να καταλήξουμε στις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε μέσα από τη συλλογική σοφία όλων μας;», διερωτήθηκε.

Σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται εδώ και δεκαετίες αντιμέτωπη με ενεργειακά «παγόβουνα», αναφερόμενος στην επάρκεια, την ενεργειακή απομόνωση της χώρας και τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είπε ότι απαιτούνται η συλλογική σοφία και η συμβολή όλων, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί η πορεία του πληρώματος του Τιτανικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ