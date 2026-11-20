Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με δύο βασικούς στόχους: τη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας και την εξασφάλιση προσιτών τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στην κριτική που ασκούν ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη, ωστόσο θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Όπως είπε, η υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού περιλαμβάνει σύνθετα και πολύπλοκα έργα, στην πορεία των οποίων παρουσιάστηκαν προβλήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση και στο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο μεγάλα έργα στα οποία προέκυψαν σημαντικά ζητήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν συμβατικές υποχρεώσεις που δεν υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κληθεί να διαχειριστεί τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του ενεργειακού προγράμματος.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε την κριτική του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε πολλές περιπτώσεις, άδικη και ισοπεδωτική, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στα συγκεκριμένα έργα.

Όπως επανέλαβε, η κυβερνητική προσπάθεια επικεντρώνεται αφενός στην εξασφάλιση επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου στη συγκράτηση του κόστους σε προσιτά επίπεδα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Αναγνώρισε ότι πρόκειται για σύνθετο ζήτημα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση λειτουργεί στη βάση αυτών των δύο στόχων.

Απάντηση στις καταγγελίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις του ΑΚΕΛ περί αδιαφάνειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων στον ενεργειακό τομέα, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη καταγγελία.

Όπως εξήγησε, οι γενικές αναφορές σε εξυπηρέτηση συμφερόντων, χωρίς την παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων, δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Παράλληλα, κάλεσε οποιονδήποτε διαθέτει στοιχεία για εμπλοκή συμφερόντων σε ενεργειακά έργα να τα κατονομάσει και να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθούν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δηλώσεις τέως Υπουργού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι, εφόσον διέθετε σχετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της θητείας του, είχε θεσμική υποχρέωση να τα υποβάλει στις αρμόδιες αρχές. Πρόσθεσε ότι η ίδια δυνατότητα υπάρχει και σήμερα, ώστε να διεξαχθεί έρευνα για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, υπενθύμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διευκρίνισε ότι οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχουν οποιονδήποτε ρόλο ή δικαίωμα παρέμβασης στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί το πόρισμα της έρευνας και ότι όποιος διαπιστωθεί πως εμπλέκεται σε παράνομες ενέργειες θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών

Αναφερόμενος ευρύτερα στην ακρίβεια, ο κ. Αντωνίου προανήγγειλε πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις λόγω του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων.

Διευκρίνισε ότι τα νέα μέτρα δεν θα περιορίζονται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες ήδη λαμβάνουν στήριξη, αλλά θα απευθύνονται και σε περισσότερες οικογένειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Αν και δεν καθόρισε συγκεκριμένη ημερομηνία ανακοινώσεων, ανέφερε ότι αυτές θα γίνουν νωρίς, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Τέλος, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θεωρεί τον επιχειρηματικό κόσμο συνεργάτη στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι επιχειρήσεις θα συμβάλουν στην ανακούφιση των νοικοκυριών. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι σχετικές κυβερνητικές προτροπές γίνονται δημόσια, για λόγους διαφάνειας και χωρίς παρεμβάσεις στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιάννη Αντωνίου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20-11-2026