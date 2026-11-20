Στο ερώτημα αν ένα ελάχιστο κοινό πρόγραμμα με το ΔΗΚΟ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο, η απάντησή του ήταν ότι «μέχρι τώρα δεν φαίνεται αυτό να είναι εφικτό». Όπως εξήγησε, η σημερινή ηγεσία του ΔΗΚΟ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει δείξει ότι συμφωνεί με τον ΔΗΣΥ και ότι εκεί προσανατολίζεται, χωρίς να έχει δώσει κανένα στοιχείο ουσιαστικής στροφής. Το ΑΚΕΛ, πρόσθεσε, δεν απορρίπτει τον διάλογο με κανέναν εκτός από την ακροδεξιά, όμως οι διαφορές με το ΔΗΚΟ και τον ΔΗΣΥ είναι αντικειμενικές.

Ο Στεφάνου επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα της συνέπειας. Χωρίς να αναφέρει ονόματα, είπε ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι σήμερα αντιομοσπονδιακός και αύριο ομοσπονδιακός «διότι θα του βγει», καθώς κάτι τέτοιο απαξιώνει την πολιτική στα μάτια των πολιτών. Θύμισε ακόμη ότι το 2023 υπήρξαν φωνές που ζητούσαν από το ΑΚΕΛ να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ώστε να μοιραστεί την εξουσία και το Υπουργικό, κάτι που, όπως είπε, το κόμμα δεν αντιλαμβάνεται ποτέ με αυτόν τον τρόπο.

Συναντίληψη με το Άλμα, ανοικτό το θέμα Μαυρογιάννη

Αντίθετα, θετική ήταν η αποτίμηση για τη συνάντηση με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο Στεφάνου συμφώνησε με τον επικεφαλής του Άλματος ότι η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ανέδειξε κατ' αρχήν μεγάλη συναντίληψη στα κομβικά ζητήματα που τέθηκαν.

Για τα πρόσωπα, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ παρέπεμψε στην ολοκλήρωση του κύκλου επαφών με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν αλλαγή. Αρνήθηκε να σχολιάσει τα ονόματα του Νικόλα Παπαδόπουλου και της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, λέγοντας ότι το καθοριστικό είναι τι εκπροσωπεί ο καθένας σε βασικές πολιτικές. Για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη επανέλαβε ότι το ΑΚΕΛ «ούτε τον προαποκλείει ούτε μπορεί να τον προκρίνει», ενώ όταν του επισημάνθηκε ότι το Άλμα έχει δηλώσει πως δεν τον στηρίζει, απάντησε ότι αυτά θα συζητηθούν όταν έρθει η ώρα.

Καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή υποψηφίου παραμένει το Κυπριακό. Ο Στεφάνου συνέδεσε την εκκρεμότητα με τα ενεργειακά, φέρνοντας ως παράδειγμα τον GSI, ένα καλώδιο 900 χιλιομέτρων σε βάθος περίπου 3.000 μέτρων, και υποστήριξε ότι μια λύση θα άνοιγε ευκαιρίες στην ενέργεια, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

«Θα μείνουμε χωρίς ρεύμα»

Αφορμή για τα ενεργειακά ήταν η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, που έγινε μετά από αίτημα του ΑΚΕΛ. Ο Στεφάνου υπενθύμισε ότι η ΕΕ απαιτεί το κλείσιμο των παλαιών ρυπογόνων μονάδων στα τέλη του 2029, κάτι που αφορά ολόκληρη τη Δεκέλεια και μέρος του Βασιλικού, περίπου 720 MW ή τη μισή παραγωγική ισχύ του τόπου. Κατηγόρησε την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση για καθυστερήσεις, σημειώνοντας ότι η απόφαση του Δεκεμβρίου 2022 για νέες μονάδες στη Δεκέλεια ενεργοποιήθηκε μόλις το 2024.

Με τέσσερα χρόνια να απαιτούνται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και με τους κατασκευαστές του GSI να μιλούν για το 2031, ρωτήθηκε αν η Κύπρος θα μείνει χωρίς ρεύμα. «Ναι, θα μείνουμε χωρίς ρεύμα», απάντησε, προειδοποιώντας ότι οι λύσεις ανάγκης θα εκτοξεύσουν την τιμή της κιλοβατώρας από τα 29 σεντ σήμερα σε πάνω από 40.

Ακρίβεια και συλλογικές συμβάσεις

Ο Στεφάνου άσκησε κριτική σε όσους επικαλούνται τους καλούς δείκτες της οικονομίας, λέγοντας ότι πολλά νοικοκυριά, ακόμη και της μεσαίας τάξης, δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα, ενώ τα κέρδη αυξάνονται ραγδαία και οι μισθοί μένουν καθηλωμένοι. Ανέφερε ότι οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν σήμερα γύρω στο 40 με 45% των εργαζομένων, όταν η Ευρώπη ζητά 80%, και ότι η διεύρυνσή τους είναι στόχος του ΑΚΕΛ.

Σκληρός ήταν και για την ευρωπαϊκή ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε τη χειρότερη που υπήρξε ποτέ. Υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία δεν μπορεί να ηττηθεί, και προειδοποίησε ότι τα 800 δισ. για τον επανεξοπλισμό θα βρεθούν με περικοπές στις κοινωνικές πολιτικές.