Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων, στις 20 Νοεμβρίου η μέση παγκύπρια τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν €1,617 το λίτρο, από €1,760 στις 15 Οκτωβρίου, καταγράφοντας μείωση 14,3 σεντ. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης υποχώρησε στα €1,979 από €2,028 στις 6 Οκτωβρίου, μείωση 4,9 σεντ. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή μειώθηκε στα €1,511 από €1,679 στις 19 Οκτωβρίου, δηλαδή κατά 16,8 σεντ το λίτρο.

Την Παρασκευή, η τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων κυμαινόταν από €1,525 έως €1,782 το λίτρο, με μέση τιμή €1,617. Για το πετρέλαιο κίνησης, η χαμηλότερη τιμή ήταν €1,885 και η υψηλότερη €2,066, με μέση τιμή €1,979. Στο πετρέλαιο θέρμανσης οι αντίστοιχες τιμές ήταν €1,399, €1,688 και €1,511.

Ο κ. Καραγιώργης ανέφερε ότι οι τιμές των διυλιστηρίων ακολουθούν πτωτική πορεία το τελευταίο διάστημα και ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται σταδιακά στις τιμές των πρατηρίων. Πρόσθεσε πως αναμένονται και άλλες μειώσεις, καθώς τα επόμενα φορτία καυσίμων ενδέχεται να φθάσουν στην Κύπρο σε χαμηλότερες τιμές.

Ερωτηθείς αν οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές μεταφέρονται με καθυστέρηση στους καταναλωτές, εξήγησε ότι η διαδικασία δεν είναι άμεση, καθώς απαιτείται χρόνος μέχρι να φθάσουν τα φορτία στην Κύπρο. «Υπάρχει ένας ετεροχρονισμός», είπε, σημειώνοντας ότι χρειάζονται ορισμένες ημέρες για να περάσουν οι μεταβολές των τιμών των διυλιστηρίων στην εγχώρια αγορά.

Για το ενδεχόμενο αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην ενσωμάτωση των μειώσεων, ο διευθυντής της Υπηρεσίας είπε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, δεν διαπιστώνονται αδικαιολόγητες αυξήσεις ή μειώσεις μικρότερες από όσες δικαιολογούν οι συνθήκες της αγοράς. «Μειώνουν στα πλαίσια τα οποία είναι αποδεκτά», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ότι από τη σύγκριση των τιμών πριν και μετά την εφαρμογή του μέτρου προκύπτει πως το 94% των πρατηρίων το εφάρμοσε πλήρως, ενώ τα υπόλοιπα το εφάρμοσαν μερικώς ή καθόλου. «Αλλά αυτό που είπαμε τότε όταν εφαρμόστηκε το μέτρο είναι πως αν κάποιος δεν το εφαρμόσει είναι θέμα επιλογής του καταναλωτή να πηγαίνει ή να μην πηγαίνει στο συγκεκριμένο πρατήριο», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει στην Υπηρεσία να καταγγείλει πρατήρια τα οποία δεν πέρασαν πλήρως τη μείωση στις τιμές, προσθέτοντας ότι «σχεδόν στην ολότητά του το μέτρο εφαρμόστηκε».

Επαφές με εταιρείες για συγκράτηση των τιμών

Ο κ. Καραγιώργης ανέφερε ότι η Υπηρεσία, μαζί με τον υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, συναντήθηκε με όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών, καθώς και με εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Ζητήθηκε από τις εταιρείες να συμβάλουν στην προσπάθεια συγκράτησης και μείωσης των τιμών με προσφορές και άλλες προωθητικές ενέργειες, ιδιαίτερα στα τρόφιμα ενόψει Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να ανταποκριθούν θετικά και ορισμένες έχουν ήδη ξεκινήσει προωθητικές ενέργειες. «Οτιδήποτε έχει μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο για τον καταναλωτή είναι θετικό και το χαιρετίζουμε», είπε.

Οι πρατηριούχοι ζητούν περισσότερες προσφορές

Οι εταιρείες εισαγωγής καυσίμων στην Κύπρο συγκράτησαν τις τιμές, παρά την πρόσκαιρη άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι και άλλες εταιρείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΕΚΟ και θα προσφέρουν εκπτώσεις στους καταναλωτές.

Ο κ. Προκοπίου χαρακτήρισε θετικό τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την κατάσταση οι εταιρείες εισαγωγής, αν και, όπως είπε, η μείωση που ακολούθησε δεν ήταν στον βαθμό που αναμενόταν. «Είδαμε μια διαχείριση επιτέλους λίγο καλύτερη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι η πρώτη φορά που παρατηρεί τέτοια συγκράτηση των τιμών υπό ανάλογες συνθήκες.

Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την προσφορά της ΕΚΟ, η οποία αφορά κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και αντιστοιχεί σε συνολική έκπτωση περίπου 15 σεντ ανά λίτρο. Κάλεσε και τις υπόλοιπες εταιρείες να προχωρήσουν σε ανάλογες προσφορές ή επιδοτήσεις, ιδίως για την πρώτη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του χειμώνα, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά. Εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας υπόψη τις καλές οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών τα προηγούμενα χρόνια.

Απαντώντας σε ερώτηση για την κατανάλωση καυσίμων, ο κ. Προκοπίου είπε ότι η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται σε πρατήρια κοντά στα οδοφράγματα. Στην υπόλοιπη Κύπρο η μείωση είναι μικρότερη, παρά τις αυξήσεις των τιμών. Όπως εξήγησε, τα νοικοκυριά έχουν ήδη περιορίσει την κατανάλωσή τους εδώ και αρκετό καιρό, ενώ η μείωση στις ποσότητες που καταναλώνονται είναι μικρότερη από την αύξηση των τιμών.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου επανέλαβε την πρότασή του για μεγαλύτερη κρατική επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, έστω και για έναν μήνα. Όπως είπε, θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανέφερε ότι είχε θέσει το ζήτημα πριν από δύο με τρεις μήνες και υποστήριξε πως θα έπρεπε να υπάρξει κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να δοθεί στα κράτη η δυνατότητα να λάβουν προσωρινά μέτρα στήριξης των καταναλωτών, αντί να διατίθενται δισεκατομμύρια για πολεμικές δαπάνες.

Για τη ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης, εξήγησε ότι όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά, σχεδόν ανεξάρτητα από την τιμή. Οι καταναλωτές, ωστόσο, μπορούν να προσαρμόζουν τις ποσότητες που αγοράζουν ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Εκτίμησε τέλος ότι οι προσφορές των εταιρειών μπορούν να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης εγκαίρως και να γεμίσουν τις δεξαμενές τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ