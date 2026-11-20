Μετά την Κύπρο, τα μεγαλύτερα ποσοστά δημόσιου χρέους σε χέρια μη κατοίκων καταγράφηκαν στην Εσθονία (78%), τη Λετονία (74%), τη Λιθουανία (72%) και την Ελλάδα (71%).

Συνολικά, σε 16 κράτη μέλη περισσότερο από το μισό δημόσιο χρέος βρισκόταν στα χέρια μη κατοίκων. Αντίθετα, σε επτά χώρες πάνω από το μισό δημόσιο χρέος κατείχαν εγχώριες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία, με 69% στην καθεμία, ενώ ακολούθησαν η Κροατία με 61%, η Πολωνία με 56% και η Μάλτα με 54%.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι εγχώριοι μη χρηματοπιστωτικοί τομείς κατείχαν λιγότερο από το 10% του δημόσιου χρέους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά. Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Μάλτα (24%), την Ουγγαρία (23%), την Πορτογαλία (19%), την Ιταλία (14%) και την Ιρλανδία (12%).

Η Eurostat σημειώνει ότι η διάρθρωση του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μεταξύ άλλων ως προς τη διάρκεια του χρέους, τα χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται και τους θεσμικούς τομείς που το κατέχουν.

Βραχυπρόθεσμη λήξη του χρέους

Στο τέλος του 2025, το μεγαλύτερο ποσοστό δημόσιου χρέους που έληγε σε ένα έτος ή νωρίτερα καταγράφηκε στη Σουηδία, με 38%. Ακολούθησαν η Πορτογαλία με 27%, η Ιρλανδία με 26% και η Εσθονία με 20%. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Σλοβακία (6%), την Ελλάδα (7%) και τη Λιθουανία (9%).

Σε σύγκριση με το τέλος του 2024, το μερίδιο του δημόσιου χρέους με βραχυπρόθεσμη εναπομένουσα διάρκεια αυξήθηκε σε 18 από τις 26 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία, κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, στην Εσθονία, κατά 3,2 μονάδες, και στην Ολλανδία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, κατά 3,1 μονάδες στην καθεμία.

Μειώσεις σημειώθηκαν σε οκτώ χώρες. Οι μεγαλύτερες ήταν στη Δανία, κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, στην Κροατία, κατά 3,4 μονάδες, και στη Σλοβακία, κατά 2,9 μονάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ