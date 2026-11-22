Σε δηλώσεις του την Κυριακή, στο Μάμμαρι, μετά το εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Σάββα Ροτσίδη, και ερωτηθείς για την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, η οποία αναγνωρίζεται από όλους».

«Αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι ότι μας επιτρέπει να μετακυλούμε την ανάπτυξη στην κοινωνία, να επενδύουμε σε κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία, το στεγαστικό, το κράτος πρόνοιας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «είναι αυτή η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που μας επιτρέπει να ανακοινώνουμε συνεχώς μέτρα».

«Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, την Τετάρτη θα προχωρήσουμε σε πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις, οι οποίες θα προστεθούν σε μέτρα που ήδη εφαρμόζει η Κυβέρνηση και ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», ανέφερε.

«Άρα, την Τετάρτη θα έχουμε περισσότερες, πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις, διψήφιου αριθμού», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.