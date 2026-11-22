Σε δηλώσεις του την Κυριακή, στο Μάμμαρι, μετά το εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Σάββα Ροτσίδη, και ερωτηθείς για το θέμα της αποφυλάκισης του Αϊκούτ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «ο κ. Αϊκούτ, αν ήταν στην Κύπρο, με την κατάσταση υγείας στην οποία βρίσκεται, μπορούσε να αποφυλακιστεί από τον Αύγουστο του 2026».

Πρόσθεσε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι το Ισραήλ αναγνώρισε τους λόγους που τιμωρήθηκε ο κ. Αϊκούτ, για τις παρανομίες στις οποίες έχει προβεί».

«Τρίτο, είναι πολύ σημαντικό ότι μετά την καταδίκη του από την Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε δραματική μείωση στην παράνομη αγορά περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές από υπηκόους του Ισραήλ», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη μεταφορά του Αϊκούτ στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, έχει συμβατικές και διεθνείς υποχρεώσεις ως κράτος δικαίου».

«Δεν είμαστε ψευδοκράτος, είμαστε κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «ανταποκρίθηκε στο αίτημα για την αποστολή του κ. Αϊκούτ στο Ισραήλ».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει σχετική νομοθεσία για τις συνέπειες του παράνομου σφετερισμού περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές.

«Χαίρομαι, είμαι περήφανος που μόνο η δική μας Κυβέρνηση τόλμησε να πάρει τέτοιες υποθέσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε», κατέληξε.