Αμετάβλητη παραμένει η θέση των Ηνωμένων Εθνών για το Βαρώσι, επαναλαμβάνει η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων, στον απόηχο των χθεσινών εξαγγελιών του «πρωθυπουργού» των κατεχομένων, Ουνάλ Ουστέλ.
Ο ΟΗΕ απαντά στον Ουστέλ για τα Βαρώσια: «Απαράδεκτος ο εποικισμός από μη νόμιμους κατοίκους»
Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επαναλαμβάνει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών για την περίκλειστη πόλη παραμένει αμετάβλητη, υπενθυμίζοντας τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούν την υπαγωγή της περιοχής στη διοίκηση του ΟΗΕ
Σε ανακοίνωσή της, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπογραμμίζει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992).
Όπως επισημαίνει, τα συγκεκριμένα ψηφίσματα καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε απόπειρα εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος του Βαρωσιού από πρόσωπα άλλα από τους νόμιμους κατοίκους του είναι απαράδεκτη και ζητούν την υπαγωγή της περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ουνάλ Ουστέλ, παρουσιάζοντας τη Δευτέρα το «Όραμα 2033» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), ανακοίνωσε σχέδιο αξιοποίησης έκτασης 2.880 στρεμμάτων, όπου βρίσκεται το στρατόπεδο Καράολος, έξω από την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων. Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ως «σχέδιο νέων Βαρωσίων», αποσκοπεί, σύμφωνα με τον ίδιο, στην ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομίας της κατεχόμενης Αμμοχώστου
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