Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι δεν μπορεί το Νομοθετικό Σώμα να εκβιάζεται προκειμένου να ψηφίσει κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί. Κατά την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Βουλής, η κ. Δημητρίου εξέφρασε τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη κατατεθεί στο Κοινοβούλιο.
Αιχμές Αννίτας κατά κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό: Δεν μπορεί να εκβιάζεται η Βουλή
Όπως ανέφερε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν μπορεί να διεξαχθεί με προχειρότητα.
Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι δεν μπορεί να ασκείται πίεση στο Νομοθετικό Σώμα κατά τρόπο που να περιορίζει τον ρόλο του. Μάλιστα, χαρακτήρισε την καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου για το συνταξιοδοτικό χειρότερη από εκείνη που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
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