Όπως ανέφερε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν μπορεί να διεξαχθεί με προχειρότητα.

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι δεν μπορεί να ασκείται πίεση στο Νομοθετικό Σώμα κατά τρόπο που να περιορίζει τον ρόλο του. Μάλιστα, χαρακτήρισε την καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου για το συνταξιοδοτικό χειρότερη από εκείνη που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.