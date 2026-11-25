Θετικά στοιχεία, τα οποία ωστόσο προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση σε μερίδα της κοινωνίας, εντοπίζει το ΑΚΕΛ στη δέσμη μέτρων που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της ακρίβειας.
ΑΚΕΛ για μέτρα Χριστοδουλίδη: «Η ακρίβεια δεν τελειώνει μετά τις γιορτές» - Ζητά μόνιμες λύσεις για την ακρίβεια
Το κόμμα αναγνωρίζει θετικά στοιχεία στις εξαγγελίες, αλλά θεωρεί ότι προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση – Επισημαίνει ότι εννέα από τα 12 μέτρα είχαν εφαρμοστεί και πέρσι και ζητά ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας
«Άλλο η προσωρινή ανακούφιση από την ακρίβεια και άλλο η ουσιαστική αντιμετώπισή της», αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα σε ανακοίνωσή του.
Όπως επισημαίνει, εννέα από τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν χριστουγεννιάτικες παροχές που είχαν δοθεί και πέρσι, ενώ η παράταση της μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή.
Ζητά μόνιμα μέτρα για μισθούς, συντάξεις και στέγαση
Επικαλούμενο τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και διευρύνεται το εισοδηματικό χάσμα.
Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων, τη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού και της ενέργειας, καθώς και την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης των νοικοκυριών από τα υψηλά ενοίκια και επιτόκια.
Κατά το ΑΚΕΛ, οι αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους, δικαιολογούν ευρύτερες και μονιμότερες παρεμβάσεις, καθώς η ακρίβεια θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά την περίοδο των γιορτών.
Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να διευκρινίσει κατά πόσο διαθέτει συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας και τι αυτό περιλαμβάνει.
«Το ζητούμενο δεν είναι το μέγεθος της επικοινωνιακής προβολής των εξαγγελιών, αλλά το μέγεθος της στήριξης που λαμβάνει η κοινωνία», καταλήγει το ΑΚΕΛ.
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