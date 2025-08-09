Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Συγκατάθεση κυβέρνησης Χριστοδουλίδη σε πρόταση ΟΗΕ για αντικατάσταση Στιούαρτ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κυβέρνηση επιθυμεί την κάθοδο της Ολγκίν στην Κύπρο πριν την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

 

Η Κυβέρνηση έδωσε τη συγκατάθεσή της σε πρόταση των Ηνωμένων Εθνών που αφορά την αντικατάσταση του αποχωρούντα Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ, δήλωσε, το Σάββατο, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο κ. Στιούαρτ, ο οποίος υπηρέτησε στην Κύπρο από το 2021, ως Ειδικός Αντιπρόσωπος και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), αποχώρησε αυτό τον μήνα, λόγω αφυπηρέτησης.

Επιθυμία Κυβέρνησης η κάθοδος Ολγκίν πριν τη Νέα Υόρκη

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχουν εξελίξεις γύρω από την πορεία υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που έχουν συμφωνηθεί, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε την ετοιμότητα και την επιθυμία της Κυβέρνησης για πρόοδο ενόψει και κοινής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της εβδομάδας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη νέα κάθοδο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο, σημειώνοντας πως η Κυβέρνηση επιθυμεί και θεωρεί θετικό αυτή να γίνει πριν τη μετάβαση στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΥΝΦΙΚΥΠΠρόεδρος ΧριστοδουλίδηςΚΥΠΡΙΑΚΟΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited