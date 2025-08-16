Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Ως «μια νέα αντανάκλαση μιας τυραννικής ελληνοκυπριακής νοοτροπίας» και «προειδοποιητικό σημάδι για όλους όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και την ισότητα», αποτελούν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον Αφζάλ Καν, τον Βρετανό Βουλευτή, μετά την παράνομη επίσκεψή του στην «τδβκ» κατόπιν πρόσκλησής του, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ερσίν Τατάρ.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης υποστηρίζει στη γραπτή δήλωσή του ότι επί χρόνια, η ε/κ ηγεσία «εκμεταλλεύεται το καθεστώς που έχει σφετεριστεί» για να απομονώσει τον τ/κ «λαό» από τη διεθνή κοινότητα και να φιμώσει τις φωνές τους. «Ακόμη και αν η επίσκεψη ενός Βουλευτή στην τδβκ γίνεται στόχος, το μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι ότι η νοοτροπία της ε/κ ηγεσίας του 1963 παραμένει αμετάβλητη. Αυτή είναι η νοοτροπία που αντιμετωπίζουμε και όσοι σκέφτονται να επιλύσουν το Κυπριακό παραδίδοντας το μέλλον του λαού μας στους Ελληνοκύπριους εξακολουθούν να μην κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης», υποστήριξε.

Εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας, συνέχισε ο κ. Τατάρ , ο τ/κ «λαός» στερείται τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά του εδώ και 62 χρόνια. «Αυτή η καταπιεστική πολιτική απομονωτισμού, που ασκείται άδικα και παράνομα από την ε/κ ηγεσία, αποτελεί ένα σιωπηλό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει πλέον να αγνοεί αυτή την πραγματικότητα και πρέπει να αποδώσει τη δικαιοσύνη και την ισότητα που αξίζει στον τ/κ «λαό», πρόσθεσε.

Ο Ερσίν Τατάρ κάλεσε την τ/κ κοινότητα που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο να υψώσει τη φωνή της ενάντια σε αυτή την αδικία, όπως ανέφερε, και να υπερασπιστεί τον Αφζάλ Καν. Η υπεράσπισή του, κατά τον Τ/κ ηγέτη, σημαίνει «λήψη ισχυρής θέσης ενάντια σε αυτή τη φασιστική και αντιδημοκρατική στάση της ε/κ ηγεσίας». Το να αναγκάζεται ένας Βουλευτής να παραιτηθεί από τη θέση του μέσω πιέσεων και απειλών απλώς και μόνο επειδή επέδειξε τη θέλησή του να συναντηθεί με τον «εκλεγμένο πρόεδρο του τ/κ λαού αποτελεί κηλίδα για τη δημοκρατία», υποστήριξε ο κ. Τατάρ.

«Βαθιά λύπη» και επικρίσεις από το «υπεξ» για την παραίτηση Καν

«Βαθιά λύπη» για τις πιέσεις που οδήγησαν στην παραίτηση του Αφζάλ Καν από την θέση του Εμπορικού Ακολούθου του ΗΒ στην Τουρκία, εκφράζει με ανακοίνωσή του το «υπουργείο εξωτερικών» υποστηρίζοντας ότι αυτές οι εξελίξεις «φωτίζουν τις πραγματικές προθέσεις της ε/κ πλευράς απέναντι στον τ/κ λαό, οι οποίες έχουν παραμείνει αμετάβλητες εδώ και δεκαετίες. Καταδεικνύουν επίσης για άλλη μια φορά πόσο δικαιολογημένοι είμαστε στην πολιτική μας, που βασίζεται στο κράτος και την κυριαρχία μας, απέναντι σε αυτή τη νοοτροπία».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην ίδια ανακοίνωση προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι «τα γεγονότα αυτά αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα της απομονωτικής πολιτικής, η οποία δεν έχει καμία νομική ή ηθική βάση, που εφαρμόζει η ε/κ διοίκηση της νότιας Κύπρου εναντίον του τ/κ λαού και καταδεικνύουν το σημείο στο οποίο έχει φτάσει αυτή η διαστρεβλωμένη νοοτροπία, η οποία δεν μπορεί καν να ανεχθεί το να μιλάει ο τ/κ λαός με τη διεθνή κοινότητα».

Κάνει λόγο για «εχθρικές συμπεριφορές» της ε/κ πλευράς που «ενισχύουν ουσιαστικά την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι η τδβκ θα πάρει τη θέση που της αξίζει στον κόσμο το συντομότερο δυνατό και να επιταχύνουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, με την πλήρη υποστήριξη της μητέρας πατρίδας Τουρκίας».

Καλείται δε η διεθνής κοινότητα να εγκαταλείψει αμέσως τη στήριξη της ε/κ πολιτικής για «απομόνωση» των Τ/κ και αντί να γίνει όργανο της «παράνομης και ανήθικης αυτής πολιτικής», να ενεργήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν «δύο λαοί και δύο κυρίαρχα, ισότιμα κράτη στο νησί».

Μόνος του πλήρωσε το ταξίδι στο ψευδοκράτος, λέει ο Καν

Μόνος του πλήρωσε τα έξοδα του ταξιδιού του στο ψευδοκράτος, δήλωσε ο παραιτηθείς από τη θέση του Εμπορικού Ακολούθου του ΗΒ στην Τουρκία, ΒουλευτήW του Εργατικού κόμματος, Αφζάλ Καν, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία του BBC.

Στο δημοσίευμα, που αναδημοσιεύεται από τ/κ ΜΜΕ, ο κ. Καν ανέφερε στο αγγλικό μέσο ενημέρωσης πως μετέβη στα κατεχόμενα για να επισκεφθεί τον ανιψιό του και έλαβε τιμητικό διδακτορικό από «ακαδημαϊκό ίδρυμα».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αφζάλ Καν έγραψε σήμερα την επιστολή παραίτησης στον Βρετανό Πρωθυπουργό.

ΚΥΠΕ