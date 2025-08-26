Μήνυμα Αναστασίου προς τον Αποστόλου: Παραμένουν ανοικτές οι πόρτες της ΕΔΕΚ

Οι πόρτες του κόμματος παραμένουν ανοικτές δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος που συνήλθε σήμερα εκτάκτως για να εξετάσει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου να αποχωρήσει από το κόμμα.

Ο κ. Αναστασίου ανέφερε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κ. Αποστόλου να αποφασίσει κατά πόσο θα συνεχίσει να είναι μέλος της ΕΔΕΚ, τονίζοντας ωστόσο ότι το κόμμα κρατά την πόρτα ανοικτή.

Σημειώνεται ότι ο κ. Αποστόλου κλήθηκε να παραστεί στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου αλλά δεν παρέστη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αποστόλου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποχωρεί από την ΕΔΕΚ επικαλούμενος παλαιότερη επιστολή του κόμματος όπου τον ενημέρωνε ότι δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία κατά τις εσωκομματικές εκλογές του Ιούνη.