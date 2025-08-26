«Αυτόχειρες δεν θα γίνουμε» διεμήνυσε ο Κόμπος στους απόδημους

Καμία ψευδαίσθηση κανονικότητας για το Κυπριακό δεν πρέπει να υπάρχει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ανοίγοντας το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς. Τόνισε ότι ο χρόνος δεν φέρνει λύση αλλά μεταβάλλει τα δεδομένα, ενώ διαμήνυσε πως «αυτόχειρες δεν θα γίνουμε», απορρίπτοντας κάθε ιδέα για λύση δύο κρατών ή αποδοχή της κατοχής.

«Όμως ο χρόνος δεν φέρνει τη λύση. Όταν το βίωμα είναι καθημερινό, ζωντανό, υπαρξιακό, δεν μπορεί να είναι ανάμνηση, είναι ευθύνη, είναι καθήκον για όλους μας», είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι κάποιοι ελπίζουν ότι ο χρόνος θα φέρει εξοικείωση ακόμη ίσως και αποδοχή.

«Με τι όμως; Την κατοχή που συνεχίζεται; Τον κίνδυνο που είναι υπαρκτός και υπαρξιακός; Την απαίτηση των δύο κρατών ή τη συναίνεση μας για μία εκλιπούσα Κυπριακή Δημοκρατία; Κυρίες και κύριοι, αυτόχειρες δεν θα γίνουμε», ανέφερε.

Όπως είπε, «ο χρόνος δεν υποβαθμίζει το καθήκον, αλλά είναι αμείλικτος ως προς τη μεταβολή των δεδομένων και έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να προστατεύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία».

Τόνισε ότι η Λευκωσία παραμένει προσηλωμένη στη λύση στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας το χρέος «να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιλύσουμε το εθνικό μας θέμα».

«Με πρωτοβουλίες, με πρωτοβουλία των κινήσεων, με απόλυτη προσήλωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή και αυτό είναι το σαφές μήνυμα προς όλους. Διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου αποκλειστικά και μόνο», τόνισε.

Ρόλος της Διασποράς και νέες πρωτοβουλίες

Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τη διασπορά, αναφέροντας ότι συνιστά τη νοητή προέκτασή της, στηρίζει ουσιαστικά, διαχρονικά και ανιδιοτελώς την Κύπρο και τα συμφέροντά της ανά το παγκόσμιο.

Αναφερόμενος στη νέα στρατηγική σχέσης με την ομογένεια, είπε ότι «το σχέδιο υπάρχει και υλοποιείται» και εξήγησε ότι στόχος είναι η ενίσχυση των θεσμών και η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη επικοινωνία με τους απόδημους.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τέσσερις βασικές πρωτοβουλίες που καταρτίστηκαν τους τελευταίους 12 μήνες ως μέρος της νέας στρατηγικής σχέσης, ως αποτέλεσμα, διαβουλεύσεων της Υπηρεσίας Αποδήμων του Υπουργείου με τα θεσμικά όργανα της διασποράς και η οποία θέτει εντός τριετίας νέες βάσεις για τη συνεργασία τους.

Όπως είπε, έχει ετοιμαστεί και θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα και ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Αποδήμων, μέσω της οποίας θα υπάρχει πρόσβαση και ενημέρωση για όλα τα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους απόδημους.

Επίσης έχει τεθεί σε εσωτερική πιλοτική εφαρμογή η πλατφόρμα e-Πρόξενος, η οποία στόχο έχει την άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση και την καθοδήγησή σας για θέματα προξενικής φύσεως.

Ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την Ελλάδα τροχιοδρομείται δημιουργία ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των αποδήμων επί των εξελίξεων για το εθνικό ζήτημα, αλλά και για ενίσχυση της διασύνδεσης της διασποράς με την Κύπρο.

Ακόμα είπε ότι έχει σχεδιαστεί η ψηφιακή ταυτότητα της Υπηρεσίας Αποδήμων για διασύνδεση με τις διπλωματικές μας αποστολές και με επίκεντρο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς ενημέρωσης και ενάσκηση ήπιας διπλωματίας, καθώς και για ταχύτητα συντονισμού.

Κλείνοντας, ο κ. Κόμπος επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπολογίζει στη στήριξη και τις πρωτοβουλίες της ομογένειας, εκφράζοντας την αμέριστη ευγνωμοσύνη της πολιτείας και διαβεβαιώνοντας για την αμέριστη στήριξή της προς τους αποδήμους.

