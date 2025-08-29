Χρ. Ορφανίδης: Θα ήταν πιο έντιμο από τον Νικόλα να φέρει το θέμα Αποστόλου ενώπιον των συλλογικών οργάνων (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Δεν κρύβει τη διαφωνία του ο βουλευτής Λάρνακας τού ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, για το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή από την ΕΔΕΚ (αποχώρησε την περασμένη Κυριακή, 24/8/2025) στο Δημοκρατικό Κόμμα, ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου. Για το θέμα αυτό, ο κ. Ορφανίδης ζήτησε και είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο, από τον οποίο ζήτησε εξηγήσεις για την έντονη φημολογία ότι τα είπαν τετ α τετ με τον κ. Αποστόλου – κάτι που επιβεβαίωσε ο κ. Παπαδόπουλος. Δεν επρόκειτο μόνον για μία συνάντηση αλλά για «συναντήσεις» του κ. Παπαδόπουλου με τον κ. Αποστόλου, ενώ υπήρξαν και άλλες επαφές του τελευταίου με διάφορα κόμματα εδώ και καιρό, είπε ο κ. Ορφανίδης. «Όταν ακούω τόσες φήμες και βλέπω ότι ο βουλευτής αυτός είχε συνομιλίες και με άλλα κόμματα, ένιωσα την ανάγκη να ενημερωθώ θεσμικά. Έστειλα και γραπτή επιστολή στον πρόεδρο, εκφράζοντας και κάποιους σοβαρούς προβληματισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει σχέση με το ΔΗΚΟ»

Ο κ. Ορφανίδης είπε, ακόμα, ότι ο κ. Αποστόλου ουδέποτε στήριξε επιλογές του ΔΗΚΟ. «Ο πολιτικός του λόγος δεν είχε ποτέ σχέση με το Δημοκρατικό Κόμμα. Ήταν πολέμιος του Τάσου Παπαδόπουλου» σημείωσε, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον μια τέτοια μεταγραφή είναι θεμιτή και συμβατή με την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.

«Έχω πάρει τις αποφάσεις μου»

Ο Χρίστος Ορφανίδης, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί διαφωνίας του με την ένταξη τού Αποστόλου στο ΔΗΚΟ διότι θέλει να επαναδιεκδικήσει την βουλευτική έδρα της Λάρνακας ο ίδιος, ωστόσο δεν θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα τι θα πράξει στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Υποσχέθηκε ότι θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση εντός των ημερών. «Οι αποφάσεις μου έχουν ληφθεί προ πολλού και είναι γνωστές στον πρόεδρο του κόμματος» πρόσθεσε.

Έχει καιρό να συνεδριάσει η Γραμματεία…

Επιπλέον, έθεσε και θέμα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Η Γραμματεία του κόμματος, συμπλήρωσε, δεν έχει συνέλθει εδώ και πολύ καιρό, με αποτέλεσμα σημαντικές αποφάσεις να λαμβάνονται ερήμην των στελεχών και χωρίς διαβούλευση. «Θα ήταν πιο έντιμο από τον πρόεδρο του κόμματος να φέρει το θέμα ενώπιον των συλλογικών οργάνων πριν προχωρήσει σε επαφές και διαπραγματεύσεις [..] Αυτές οι τακτικές δεν τιμούν κανέναν» υπογράμμισε.

Ακούστε την παρέμβαση τού Χρίστου Ορφανίδη στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: