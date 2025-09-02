Μηδενική ανοχή στη διαφθορά, "θα φύγω με καθαρά χέρια" λέει ο Πρόεδρος

'Οσο καιρό είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνω λάθη που θα επιτρέψουν την κριτική σε όλα τα θέματα εκτός από θέματα διαφάνειας και διαφθοράς, δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Plus.

"Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Θέλω να σας πω ότι όταν ο κυπριακός λαός αποφασίσει ότι δεν θα είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας για εμένα το πιο σημαντικό είναι να φύγω όπως ήρθα, [με] καθαρά χέρια", ανέφερε.

Περαιτέρω μέτρα για ενίσχυση των διωκτικών αρχών κατά του οικονομικού εγκλήματος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε συγκεκριμένα ότι προωθούνται συνταγματικές αλλαγές για ενίσχυση των αρμοδίων Αρχών, για αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

«Προχωρούμε και με αλλαγή σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος, θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες δύο εβδομάδες έτσι ώστε να δώσουμε ακόμη περισσότερη εξουσία στις ανακριτικές Αρχές και όταν λέω ανακριτικές Αρχές είναι η Αστυνομία, η ΜΟΚΑΣ, ο Έφορος Φορολογίας, το Τελωνείο, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλέον υπάρχει ομάδα, υπάρχει Task Force, η οποία φέρνει αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

Οπως είπε, ένα πράγμα που επηρέασε ή ενίσχυσε την κριτική από κάποιους εναντίον του, ήταν η απόφασή του για να έρθει το FBI στην Κύπρο.

«Ενόχλησε και κάποιοι ανησύχησαν τόσο πολύ που πήγαν στους Αμερικανούς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, νομιζόμενοι ότι η αμερικανική Κυβέρνηση δεν θα με ενημέρωνε για αυτές τις συζητήσεις. Τους ενόχλησε γιατί θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να συνεχίζουν χωρίς να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος ή χωρίς να υπάρχει αυτή η αμερικανική ενίσχυση», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε σε συστάσεις που γίνονταν και στο παρελθόν για Task Forces, προσθέτοντας ότι διαχειριζόμασταν μια σοβαρή υπόθεση εγκλήματος και δεν αγγίζαμε την οικονομική διάσταση.

"Πώς γίνεται κάποιος συμπατριώτης μας να οδηγεί ένα αυτοκίνητο αξίας 100 χιλιάδων ευρώ αλλά να δηλώνει μηνιαίο μισθό 1,000 ευρώ. Αυτά ποτέ δεν τα ταυτίζαμε, δεν είχαμε αυτό το Task Force, το οποίο επαναλαμβάνω, το έβλεπαν και οι κυπριακές αρχές ότι χρειαζόταν. Άρα η βοήθεια των Αμερικανών ήταν σημαντική", σημείωσε.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η κυβέρνηση τόλμησε, μετά από 23 χρόνια, να προχωρήσει σε μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αντικατοπτρίζει το στίγμα της.

«Προτεραιότητά της είναι η στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων», είπε, και έφερε ως παράδειγμα τη μείωση του φόρου άμυνας από 17% σε 5%. «Θέλουμε να στηρίξουμε τις κυπριακές επιχειρήσεις, γιατί, και θέλω να το επαναλάβω, αυτή η κυβέρνηση είναι από τις πιο φιλικά προσκείμενες προς την επιχειρηματικότητα. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η οικογένεια και η μεσαία τάξη, που διαχρονικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Προς μείωση αντιδημάρχων σε ορισμένες περιοχές

Πρωτοβουλία για μείωση των αντιδημάρχων σε περιοχές όπου δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλος αριθμός αναλαμβάνει η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στη συνέντευξη στην τηλεόραση Plus ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέκρινε τις αλλαγές που έγιναν στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προώθησε η προηγούμενη Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες σε βάρος των πολιτών, όπως ανέφερε.

«Δεν μπορώ να έχω 12, 13, 14 αντιδημάρχους σε μια μικρή περιοχή και στη Λευκωσία να έχω 3 ή 4. Δεν γίνεται να έχουμε κάνει αλλαγές στο Κοινοβούλιο για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες και στο τέλος της ημέρας να την πληρώνει ο κυπριακός λαός. 'Αρα και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουμε σε αλλαγές, και ευελπιστώ ότι η Βουλή θα ανταποκριθεί», είπε.

«Κεντροδεξιά κυβέρνηση, με ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι «είμαστε μια κεντροδεξιά Κυβέρνηση, που υλοποιεί ένα προεκλογικό πρόγραμμα στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού, δηλαδή, ελεύθερη οικονομία».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις επιδόσεις της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης οι οποίες, όπως είπε, μάς επιτρέπουν να έχουμε και μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική.

"Έχουμε σαφείς διαφορές με το ΑΚΕΛ, θέλω να το πω, είναι απόλυτα σεβαστό, έχουμε μια εντελώς διαφορετική ιδεολογία και στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομία, έχουμε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που είναι το κοινωνικό πρόσημο της κυβέρνησης, και ναι, αυτή η κυβέρνηση θεωρώ ότι εκπροσωπεί την πλειοψηφία του κυπριακού λαού, τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ, την ΕΔΕΚ, με το Κίνημα Οικολόγων σε πολλά θέματα", ανέφερε ο Πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι στα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης έχει υλοποιηθεί περισσότερο από το 50% του προεκλογικού προγράμματος, και επιπλέον έχουν υλοποιηθεί πολλά που δεν περιλαμβάνονταν στο προεκλογικό πρόγραμμα.

Αναφέρθηκε στη σύσταση της Γραμματείας Παρακολούθησης του Κυβερνητικού 'Εργου και στο γεγονός ότι βγαίνει δημόσια ενώπιον του κυπριακού λαού και λέει τι θα κάνει τη χρονιά που έρχεται.

"Δηλαδή εκθέτω τον εαυτό μου στην κριτική, τη λογοδοσία, λέγοντας στον κόσμο τι θα κάνω για να με παρακολουθεί. Επομένως, δεν φοβάμαι να πούμε τι θα κάνουμε. Το προεκλογικό μου πρόγραμμα είναι στο γραφείο μου καθημερινά, κάθε βδομάδα, κάθε Παρασκευή βλέπω τι κάναμε προς την κατεύθυνση υλοποίησης, έχει υλοποιηθεί περισσότερο από 50% και χαίρομαι γιατί τα αποτελέσματα των πολιτικών μας άρχισαν και φαίνονται", κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ