Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα η Ολγκίν - Βλέπει πρώτα Χριστοδουλίδη και μετά Τατάρ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους Κύπριους παράγοντες

Στην Κύπρο θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12 Σεπτεμβρίου και τον Τ/κ ηγέτη στις 15 του μήνα, όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα ταξιδέψει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε, συγκεκριμένα, ο κ. Ντουζαρίκ, κατά την καθημερινή ενημέρωση Τύπου στα Ηνωμένα Έθνη.

«Έχει προγραμματιστεί να συναντήσει τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 12 Σεπτεμβρίου, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, κ. Ερσίν Τατάρ, στις 15 Σεπτεμβρίου» πρόσθεσε.

Επιπλέον, η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους Κύπριους παράγοντες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της.

KYΠΕ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΤΑΤΑΡΚΥΠΡΙΑΚΟΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited