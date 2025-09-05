Στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα η Ολγκίν - Βλέπει πρώτα Χριστοδουλίδη και μετά Τατάρ

Στην Κύπρο θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12 Σεπτεμβρίου και τον Τ/κ ηγέτη στις 15 του μήνα, όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα ταξιδέψει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε, συγκεκριμένα, ο κ. Ντουζαρίκ, κατά την καθημερινή ενημέρωση Τύπου στα Ηνωμένα Έθνη.

«Έχει προγραμματιστεί να συναντήσει τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 12 Σεπτεμβρίου, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, κ. Ερσίν Τατάρ, στις 15 Σεπτεμβρίου» πρόσθεσε.

Επιπλέον, η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους Κύπριους παράγοντες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της.

KYΠΕ