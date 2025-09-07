ΑΚΕΛ – ΔΗΣΥ στην κορυφή, ΕΛΑΜ τρίτο: Τα ευρήματα της «κρυφής» δημοσκόπησης του ΑΚΕΛ

Τις μεγάλες αντοχές του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ μέσα στο σημερινό ρευστό πολιτικό σκηνικό και τη χαμηλή δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη αποτυπώνουν τα αποτελέσματα «κρυφής» δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το ΑΚΕΛ τον περασμένο Ιούλιο. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, μόνο το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ παρουσίαζαν υψηλή συσπείρωση, κοντά στο 70%. Προβλέπεται μάλιστα μεγάλο ποσοστό αποχής και φαίνεται ότι το ΕΛΑΜ κλειδώνει την τρίτη θέση, ενώ το ΔΗΚΟ παλεύει για διψήφιο ποσοστό, αρκετά πίσω από το «ΑΛΜΑ». Αν και τα δείγματα των μικρότερων κομμάτων δεν είναι ικανοποιητικά στην έρευνα του ΑΚΕΛ, ωστόσο το Volt δείχνει να έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες εισόδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ρευστότητα

Τα αποτελέσματα της «κρυφής» δημοσκόπησης του ΑΚΕΛ αποτυπώνουν κυρίως τη μεγάλη ρευστότητα του σημερινού πολιτικού σκηνικού. Η εικόνα της ρευστότητας στηρίζεται σε τρία βασικά δεδομένα. Πρώτο, προβλέπεται μεγάλο ποσοστό αποχής που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 45%. Δεύτερο, καταγράφεται μεγάλος αριθμός ατόμων που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τι θα ψηφίσουν και δεν γνωρίζουν εάν θα πάνε στην κάλπη. Πρόκειται περίπου για το 1/3 των χίλιων συμμετεχόντων στην έρευνα. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή βεβαιότητα ψήφου. Δηλαδή αυτοί που δηλώνουν ότι θα πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν το Α ή Β κόμμα, όταν ερωτηθούν πόσο σίγουροι είναι ότι θα ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα, απαντούν ότι δεν είναι σίγουροι.

Τέσσερις ομάδες

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ως προς την πρόθεση ψήφου δείχνουν ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες κομμάτων. Στην πρώτη ομάδα υπάγονται το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ, τα οποία κυμαίνονται από 20% έως 23%. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν το «ΑΛΜΑ» και το ΕΛΑΜ, με το δεύτερο να προηγείται. Συγκεκριμένα, το ΕΛΑΜ κυμαίνεται από 15% έως 17% και το «ΑΛΜΑ» από 12% έως 15%.

Το ΔΗΚΟ συνιστά από μόνο του μια τρίτη κατηγορία κόμματος, με τα ποσοστά του να κυμαίνονται από 8% έως 10%. Στην τέταρτη ομάδα κομμάτων ανήκουν το Volt, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Τα ποσοστά του Volt κυμαίνονται από 3,5% έως 4% και άρα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εισέλθει στη Βουλή. Τα υπόλοιπα μικρά κόμματα δεν αγγίζουν καν το 2%. Βέβαια, τα δείγματα των μικρών κομμάτων στη συγκεκριμένη έρευνα είναι πάρα πολύ μικρά και άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο λάθους λόγω της ρευστότητας αλλά και της υψηλής αβεβαιότητας ψήφου.

Εκροές

Η δημοσκόπηση αποτύπωσε τις εκροές και τις εισροές προς τα κόμματα. Το ΑΚΕΛ έχει εισροές από παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος οι οποίοι επέλεξαν την αποχή στις βουλευτικές εκλογές του 2016 και του 2021. Παρουσιάζει εισροές και από το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Ωστόσο δείχνει και εκροές προς το «ΑΛΜΑ» κοντά στο 8%. Ο ΔΗΣΥ παρουσιάζει εκροές προς το ΕΛΑΜ, το «ΑΛΜΑ» και το Volt. Παρ' όλα αυτά, παρουσιάζει εισροές από το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ. Το ΔΗΚΟ παρουσιάζει εκροές προς τον ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ και έχει εισροές από τη ΔΗΠΑ.

Συσπειρώσεις

Η υψηλότερη βεβαιότητα ψήφου, δηλαδή η λεγόμενη σκληρή ψήφος, παρουσιάζεται στο ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ, που φτάνει γύρω στο 65%. Ο ΔΗΣΥ βρίσκεται πίσω από το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ ως προς τη χαλαρή ψήφο και αγγίζει περίπου το 60%, ενώ το ΔΗΚΟ βρίσκεται κάτω από το 50%. Στα υπόλοιπα μικρά κόμματα το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Βέβαια το Volt καταγράφει υψηλότερη σιγουριά ψήφου από την ΕΔΕΚ, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και τη ΔΗΠΑ, η οποία φτάνει περίπου στο 40%.

Τη μεγαλύτερη ρευστότητα ψήφου παρουσιάζει το «Άλμα», λόγω του ότι είναι ένα νέο πολιτικό κίνημα που ακόμη δεν έχει παρουσιάσει πρόσωπα και ολοκληρωμένες πολιτικές θέσεις. Συγκεκριμένα, δύο στους τρεις συμμετέχοντες που δηλώνουν τώρα ότι θα ψηφίσουν «Άλμα» δεν είναι σίγουροι ότι τελικά θα το πράξουν στην κάλπη. Φαίνεται ότι τα ποσοστά του κινήματος «ΑΛΜΑ» στηρίζονται στην υψηλή δημοφιλία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αφού όταν οι δημοσκόποι ρωτάνε τους πολίτες για το «ΑΛΜΑ», οι τελευταίοι διερωτώνται ποιο είναι το «ΑΛΜΑ» και μόνο μετά από τη διευκρίνιση για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται.

Κυβέρνηση

Η δημοσκόπηση του ΑΚΕΛ αποτυπώνει τον χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, 2 στους 3 ψηφοφόρους δίνουν αρνητικό πρόσημο στην κυβέρνηση (67%) και μόνο το 26% δίνει θετικό πρόσημο. Η πιο συμπαγής αρνητική ψήφος για την κυβέρνηση προέρχεται από τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ. Εννέα στους δέκα ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ δηλώνουν μη ικανοποιημένοι. Μη ικανοποιημένο δηλώνει το 55% των ψηφοφόρων που ψήφισαν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023. Ενώ φαίνεται να επικρατεί διχοστασία στους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ, με 6 στους 10 να δηλώνουν μη ικανοποιημένοι.

Στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένοι είσαστε από τον τρόπο που επιτελεί τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;», μόνο το 5% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο και το 23% αρκετά ικανοποιημένο. Δηλαδή το 28% δηλώνει ικανοποίηση και το υπόλοιπο 72% μη ικανοποίηση.

Αντιπολίτευση

Στην ερώτηση «Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι ασκεί την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση;», το ΑΚΕΛ καταγράφει το πιο υψηλό ποσοστό με αρκετή διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που φτάνει στο 30%. Ακολουθεί το ΕΛΑΜ με 9%, ο ΔΗΣΥ με 7% και το «ΑΛΜΑ» με 1%. Το ποσοστό του Volt δεν μπορεί να υπολογιστεί δημοσκοπικά.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι δημοσκόποι εξήγησαν στα στελέχη του ΑΚΕΛ ότι το χαμηλό ποσοστό του ΔΗΣΥ ως προς την άσκηση αποτελεσματικής αντιπολίτευσης αντικατοπτρίζει τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ των συναγερμικών ψηφοφόρων για τη στάση του ΔΗΣΥ, όταν συναγερμικά στελέχη είναι μέλη της κυβέρνησης ενώ εντός του κόμματος της Δεξιάς συνεχίζεται ακόμη η συζήτηση για τον ρόλο της υπεύθυνης αντιπολίτευσης.

Ζητήματα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης για την αξιολόγηση των προβλημάτων από τους πολίτες. Ως πιο σημαντικό πρόβλημα οι πολίτες θεωρούν τα κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα, όπως η ακρίβεια, η οικονομική ανασφάλεια, η μειωμένη αγοραστική δύναμη και τα εργασιακά ζητήματα. Ακολουθεί ωστόσο το κυπριακό πρόβλημα ως δεύτερο πιο σημαντικό ζήτημα. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες επιλέγουν ως ρεαλιστική επιλογή τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, παρά το ότι θέτουν το ενιαίο κράτος πρώτο στις προτιμήσεις τους.

Επιφυλάξεις

Βέβαια τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης παρουσιάστηκαν με την επιφύλαξη ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, αφού οι βουλευτικές εκλογές είναι μετά από 8 μήνες και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για κατάρτιση ψηφοδελτίων και δημιουργία νέων κομμάτων. Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση είναι χίλια άτομα και πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο πριν τις φονικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό.