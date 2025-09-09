Υπέβαλε υποψηφιότητα η Σάβια Ορφανίδου - Επαναδιεκδικεί έδρα στην επαρχία Λευκωσίας

Υπέβαλε σήμερα την υποψηφιότητά της για επανεκλογή στις βουλευτικές εκλογές του 2026 η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου στην επαρχία Λευκωσίας.

Σε δήλωση η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι «σε μια εποχή που χρειαζόμαστε περισσότερη έμφαση στην ουσία παρά στην εικόνα, η δική σας στήριξη μου δίνει δύναμη».

Αυτούσια η ανακοίνωση της Σάβιας Ορφανίδου:

Φίλες και φίλοι,

Εδώ και χρόνια, γνωριζόμαστε πολύ καλά και επικοινωνούμε πάντοτε με ειλικρίνεια.

Ήμουν και είμαι πάντα δίπλα σας, δίνοντας μάχες για το καλό του τόπου μας, αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Και είμαι πολύ περήφανη για όλα όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 6 χρόνια ως Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Για τη στήριξη της μητρότητας, της οικογένειας, για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Για την καθημερινότητα των ασθενών, ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας. Αλλά και για τη σταθερότητα και προοπτική της οικονομίας μας, ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Ξέρω πως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, για μια ζωή πιο ασφαλή και αξιοπρεπή για όλους. Γνωρίζω τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Από την ανοιχτή πληγή της τουρκικής κατοχής, μέχρι την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών για όλους.

Γι’ αυτό και είμαι στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Γιατί δεν διστάσαμε ποτέ μπροστά στις μεγάλες αποφάσεις. Γιατί στα δύσκολα είμαστε εκεί. Γιατί έχουμε σχέδιο και όραμα για το μέλλον.

Φίλες και φίλοι,

Με αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, υπέβαλα σήμερα την υποψηφιότητά μου για επανεκλογή στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Συνεχίζουμε δυναμικά μαζί. Όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Με πράξεις, με ειλικρίνεια, με αξιοπιστία και με αποφασιστικότητα.