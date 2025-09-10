Εντελώς απαράδεκτη η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, λέει η Λευκωσία

«Εντελώς απαράδεκτη», χαρακτήρισε η Λευκωσία την ισραηλινή επίθεση, κατά του Κατάρ, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η ισραηλινή επίθεση, «κατά παράβαση της κυριαρχίας του Κατάρ, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, σημειώνει. «Παρ' όλα αυτά, ενέργειες που παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και είναι απαράδεκτες βάσει του διεθνούς δικαίου», προσθέτει.

Η Κύπρος, σημειώνει, «επαναλαμβάνει σθεναρά» την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και μαζική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους στη Γάζα.