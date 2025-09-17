Νέο χτύπημα Χριστοδουλίδη στον ΔΗΣΥ - Η επιλογή Χριστοφίδου φέρνει τριβές και στη συγκυβέρνηση

Συνέχεια στην προσπάθεια διεμβόλισης του ΔΗΣΥ έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, οποίος αποφάσισε να διορίσει την επαρχιακή γραμματέας της ΓΟΔΗΣΥ Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου στη θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θέλοντας έτσι να ενισχύσει την όποια πολιτική επιρροή ασκεί ο ίδιος σε μια μερίδα του συναγερμικού κόσμου.

Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να αξιοποιήσει στέλεχος του ΔΗΣΥ εκλαμβάνεται ως ένα νέο χτύπημα στο κόμμα ενόψει βουλευτικών εκλογών, αφού ενισχύει το κλίμα της εσωστρέφειας που δημιούργησε η υποψηφιότητά του Νίκου Χριστοδουλίδη απέναντι στον υποψήφιο του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές του 2023. Μάλιστα πολιτικοί κύκλοι ερμήνευσαν τον διορισμό της κ. Χριστοφίδου ως μια ακόμη προσπάθεια του Προέδρου Χριστοδουλίδη να αποκτήσει ερείσματα εντός του ΔΗΣΥ με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Βουλευτικές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Χριστοφίδου το προηγούμενο διάστημα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας. Ωστόσο τελικά δεν υπέβαλε δήλωση ενδιαφέροντος κατά την επίσημη διαδικασία του κόμματος στις 9 Σεπτεμβρίου και λίγες ημέρες μετά προέβη σε γραπτή δήλωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι η δική της «κάθοδος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές δεν κρίθηκε επιθυμητή». Πρόσθεσε δε ότι «προτιμήθηκε να μη δοθεί η δυνατότητα, ώστε να μη “διαταραχθούν ισορροπίες” και ποσοστώσεις».

Ωστόσο είναι άγνωστο πότε ενημερώθηκε η κ. Χριστοφίδου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόθεση του να την διορίσει Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στην απόφαση της να μην υποβάλει τελικά δήλωση ενδιαφέροντος για το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας. Ερώτημα προκύπτει και για το κατά πόσον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αξιοποιεί δυσαρεστημένα ή φιλόδοξα συναγερμικά στελέχη, ακολουθώντας την τακτική που εφαρμόζει το ΕΛΑΜ για να αποδυναμώνει τον ΔΗΣΥ.

Συγκυβέρνηση

Μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να θεωρεί ότι η στρατηγική της αξιοποίησης συναγερμικών στελεχών εξυπηρετεί τους σκοπούς της επανεκλογής του, ωστόσο τον φέρνει σε σύγκρουση με κόμματα της συγκυβέρνησης.

Στέλεχος κόμματος της συγκυβέρνησης δήλωσε στον «Π» ότι δεν κατανοεί τη λογική της επιλογής του Προέδρου Χριστοδουλίδη, τονίζοντας ότι ο διορισμός δεν αφήνει ευχαριστημένα ούτε τα κόμματα της συγκυβέρνησης αλλά ούτε και τον ΔΗΣΥ.

Τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, έχουν εκφράσει πολλές φορές παράπονα για το επίπεδο της συνεργασίας και τον χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην κυβέρνηση. Μάλιστα καταγράφουν χαμηλά ποσοστά στις έρευνες κοινής γνώμης και αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν έχει αλλάξει τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις που τα ίδια καταγράφουν τον τελευταίο καιρό.

Πολλά στελέχη των συγκυβερνώντων κομμάτων θεωρούν ότι τα χαμηλά ποσοστά οφείλονται στο χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην κυβέρνηση και στη μη αξιοποίηση πρωτοκλασάτων στελεχών. Επίσης, υπάρχουν φωνές εντός αυτών των κομμάτων που θεωρούν ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έπρεπε να αξιοποιήσει δικά τους στελέχη ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Υπουργικό

Τον διορισμό της κ. Μαρίας Μανώλη Χριστοφίδου στη θέση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο σε σημερινή συνεδρία στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο διορισμός της κ. Χριστοφίδου θα τεθεί σε ισχύ από την 28η Σεπτεμβρίου, 2025 και η θητεία της θα λήξει στις 27 Σεπτεμβρίου 2031.