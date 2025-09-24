Απαντά στον ΔΗΣΥ ο Πρέσβης της Παλαιστίνης - «Δεν εκπροσωπώ τη Χαμάς»

Με γραπτή δήλωση απάντησε ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Abdallah Attari, στην πρόσφατη ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ξεκαθαρίζοντας σειρά παρεξηγήσεων που, όπως σημειώνει, ελπίζει να έγιναν εκ παραδρομής.

Ο Πρέσβης διευκρίνισε κατ’ αρχάς ότι εκπροσωπεί το Κράτος της Παλαιστίνης και όχι την Παλαιστινιακή Αρχή, υπενθυμίζοντας πως η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος το 1988, πριν από την ίδρυση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Πρεσβεία δεν παρεμβαίνει σε εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι η μοναδική αναφορά του σε κομματικές αντιπαραθέσεις αφορούσε μια «ευχή» το Παλαιστινιακό ζήτημα να αποτελεί πεδίο ομοφωνίας.

Αναφερόμενος στη Χαμάς, υπογράμμισε ότι ο ίδιος μιλά εκ μέρους της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), του διεθνώς αναγνωρισμένου εκπροσώπου του παλαιστινιακού λαού, θέση που, όπως είπε, «είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση».

Εξέφρασε, επίσης, δυσαρέσκεια για «ατυχές και αδικαιολόγητο», οπως το χαρακτηρίζει, παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο ΔΗΣΥ, το οποίο, κατά την παλαιστινιακή πλευρά, εξίσωσε «θύτη και θύμα».

Αυτούσια η δήλωση του Abdallah Attari

Ως Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, θεωρώ ηθική μου υποχρέωση να διευκρινίσω με συντομία ορισμένες παρεξηγήσεις που αναφέρθηκαν στην πρόσφατη ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ελπίζοντας ότι ήταν εκ παραδρομής.

Πρώτον, όσον αφορά την προσφώνησή μου ως Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής, αξίζει να σημειωθεί και να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες που το 1988 αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης, από το σύνολο περίπου 160 χωρών παγκοσμίως. Μια πράξη που προηγήθηκε μάλιστα της ίδρυσης της Παλαιστινιακής Αρχής. Αυτό αποτελεί μια ιστορική απόφαση που τιμά ιδιαίτερα την Κύπρο και μας γεμίζει υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη.

Δεύτερον, αναφορικά με τον ρόλο των διπλωματικών αποστολών, αξίζει να τονιστούν οι σημαντικές επιτυχίες της παλαιστινιακής διπλωματίας σε διεθνές επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρόσφατες αναγνωρίσεις του Κράτους της Παλαιστίνης από μεγάλες δυνάμεις. Η παλαιστινιακή διπλωματία ήταν, είναι και θα παραμείνει συνεπής, μετρημένη και υπεύθυνη στον ρόλο της, υπηρετώντας με σταθερότητα τον παλαιστινιακό αγώνα. Στόχος μας παραμένει η ενίσχυση και η εμβάθυνση των σχέσεων της Παλαιστίνης με τη διεθνή κοινότητα, υπερασπιζόμενοι πάντα την αξιοπρέπεια και τα δίκαια του παλαιστινιακού λαού.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ σημαντικό να αναφερθώ στις άριστες σχέσεις που διατηρούμε με την Κυπριακή Κυβέρνηση, καθώς και με όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας. Πάντοτε βρίσκουμε ανοιχτές πόρτες, σε ένα θετικό κλίμα κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Πρεσβεία της Παλαιστίνης σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τις εσωτερικές υποθέσεις όλων των κρατών, χωρίς να παρεμβαίνει σε αυτές, τηρώντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της διπλωματικής δεοντολογίας.

Η μόνη μας αναφορά στις εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες αφορούσε την πάγια θέση μας ότι σεβόμαστε απόλυτα τις διαφορετικές απόψεις και θεωρούμε υγιές και θεμιτό να υπάρχουν πολιτικές και κομματικές διαφωνίες σε μια δημοκρατική κοινωνία. Στο ίδιο πνεύμα, εξέφρασα απλώς την ευχή και όχι κάποια παρέμβαση το Παλαιστινιακό ζήτημα να αποτελεί σημείο κοινής στάσης και ομοφωνίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Μια ευχή που εκφράζεται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς την Κύπρο και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες ή διαδικασίες.

Τρίτον, η αναφορά μας αφορούσε αποκλειστικά το ατυχές και αδικαιολόγητο παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε αφού θεωρήθηκε από την πλευρά μας προσβλητικό γιατί υπήρχε εξίσωση του θύματος με τον θύτη. Σεβόμαστε πλήρως τη λειτουργία του Κυπριακού Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου, δεν εμπλακήκαμε στην ουσία του συγκεκριμένου θέματος, παρόλο που θεωρούμε τη δήλωση του Ισραηλινού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία η παλαιστινιακή σημαία αποτελεί "σύμβολο αντισημιτισμού", βαθιά προσβλητική και απαράδεκτη.

Τέταρτον, Δεν κατανοούμε την αναφορά σας στη Χαμάς, καθώς η παρέμβασή μου έγινε με την ιδιότητά μου ως Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης, εκπροσωπώντας την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο μόνιμος και νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού. Η θέση αυτή είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Η Πρεσβεία επαναβεβαιώνει τον ακλόνητο σεβασμό της προς την κυριαρχία και τις εσωτερικές διαδικασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη βαθιά εκτίμηση για τις διαχρονικές σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών.

Με την παρούσα τοποθέτηση θεωρούμε το θέμα λήξαν.

Τι είχε προηγηθεί

Έκπληξη για το ότι ο Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Κύπρο «επέλεξε να παρέμβει δημόσια σε εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση», εκφράζει ο ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι «τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής».

«Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η πρόσφατη τοποθέτηση του κόμματός μας δεν αφορούσε την Παλαιστίνη ή τον παλαιστινιακό λαό, αλλά τη στάση πολιτικού κόμματος της Κύπρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», αναφέρει ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωση, με την οποία απαντά σε γραπτή δήλωση του Πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Κύπρο.

Συνεχίζοντας, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι δεν θεωρεί «τη Χαμάς ως οργάνωση που εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό».

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει επίσης ότι στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τους αμάχους στη Γάζα και «κάθε ενέργεια που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Ο ανθρωπιστικός μας ρόλος είναι περισσότερο αποδοτικός εάν δεν ακολουθήσουμε την καταγγελτική στάση που εισηγείται άλλη πολιτική δύναμη στην Κύπρο», προσθέτει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι «οι σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης των λαών μας είναι δεδομένες και καμία εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τις επισκιάσει».

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό πρόβλημα», καταλήγει ο ΔΗΣΥ.