Απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Ανδρέας Καράμανος – Κλειδώνει το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία

Την απόσυρση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να είναι υποψήφιος στην επαρχία Λευκωσίας με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, ανακοίνωσε ο νομικός Ανδρέας Καράμανος με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μια εξέλιξη που έχει ως αποτέλεσμα να κλειδώσει το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας.

Τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι Κώστας Γαβριηλίδης και Μαρία Χριστοφίδου. Ενδιαφέρον για υποψηφιότητα με τον ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας είχαν εκδηλώσει 20 μέλη του κόμματος, ενώ η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε δύο αριστίνδην. Συνεπώς οι υποψηφιότητες για τη Λευκωσία ήταν 22 ενώ φαίνεται ότι οι έδρες στην πρωτεύουσα θα μειωθούν σε 19 και άρα έπρεπε να στηθούν εσωκομματικές κάλπες.

Λόγω της απόσυρσης των τριών υποψηφίων ανοίγει ο δρόμος για τη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου χωρίς εσωκομματικές κάλπες. Με τα σημερινά δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι για το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία είναι οι εξής:

· Δημήτρης Δημητρίου

· Σάβια Ορφανίδου

· Τίνα Παύλου

· Γιώργος Παμπορίδης

· Αναστασία Ανθούση

· Χαράλαμπος Πετρίδης

· Ανδρέας Κωνσταντίνου

· Έλενα Κούσιου

· Μάριος Ηλία

· Πόλυς Κουρουσίδης

· Νεόφυτος Ζαμπά

· Χρήστος Πάλλη

· Γιώργος Χρυσάνθου

· Χριστάκης Μελετιέ

· Χριστόφορος Χριστοφόρου

· Ζαχαρίας Μανιταράς

· Κωνσταντίνος Μούντουκος

· Θεόδωρος Τσάτσου

Η τοποθέτηση του Καράμανου

«Αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα των επικείμενων εκλογών», σημειώνει, «και με γνώμονα το συμφέρον και την ενότητα της παράταξης, αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικός Συναγερμός για την επαρχία Λευκωσίας στις βουλευτικές εκλογές του 2026».

«Η απόφασή μου αυτή», καταλήγει, «στοχεύει στο να διευκολύνει τη διαδικασία και να αποφευχθεί η ανάγκη για εσωκομματικές εκλογές, ώστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να προχωρήσει ενωμένος και δυνατός απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».