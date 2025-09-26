Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο ΔΗΣΥ στήνει κάλπες στην επαρχία Λεμεσού – Οι ένδεκα υποψηφιότητες και η ημερομηνία των εκλογών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ξεπερνούν τον αριθμό των θέσεων του ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού και το Εκτελεστικό Γραφείο επικύρωσε χθες την ημερομηνία διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών στη συγκεκριμένη επαρχία.

Σε εσωκομματικές εκλογές οδηγείται ο ΔΗΣΥ στην επαρχία Λεμεσού λόγω του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι ξεπερνούν τον αριθμό των θέσεων του ψηφοδελτίου στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Στη Λεμεσό αναλογούν 12 βουλευτικές έδρες και έχουν υποβάλει υποψηφιότητα 12 μέλη, ενώ η πρόεδρος του κόμματος. Αννίτα Δημητρίου. ανακοίνωσε και δύο αριστίνδην. Επομένως. υπάρχουν 14 πρόσωπα για 12 θέσεις, από τις οποίες οι δύο είναι κλειδω...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΔΗΣΥΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα