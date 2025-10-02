Τροχαίο με αρματοφόρο φορτηγό όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας

Καταγγελίες ΔΗΣΥ για κακόβουλα βίντεο σε διαδικτυακές πλατφόρμες - Καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Καλεί τις αρμόδιες Αρχές να λάβουν τα δέοντα μέτρα

Σε κατηγορηματική διάψευση αναφορικά με παραπλανητικά και κακόβουλα βίντεο που κυκλοφορούν σε ύποπτους συνδέσμους στο διαδίκτυο προχώρησε σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με την Πρόεδρο του κόμματος ούτε με τον ίδιο τον ΔΗΣΥ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα σημειώνει ότι έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες καταγγελίες τόσο στις αρμόδιες διαδικτυακές πλατφόρμες όσο και στην Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν οι υποθέσεις και να ληφθούν τα δέοντα μέτρα.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ότι είναι υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να ενημερώνουν άμεσα και συστηματικά τους πολίτες για τέτοιες περιπτώσεις παραπλάνησης. Τονίζει επίσης την ανάγκη η πολιτεία και η κοινωνία συνολικά να επενδύσουν στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος οι πολίτες να πέσουν θύματα τέτοιων πρακτικών.

Το κόμμα καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την πρόσβαση σε παραπλανητικούς συνδέσμους, διαβεβαιώνοντας ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ουδεμία σχέση έχει με ψευδείς ειδήσεις ή κακόβουλο περιεχόμενο που διακινείται στο διαδίκτυο.

