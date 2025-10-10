«Οι αποκαλύψεις του κ. Χασαπόπουλου αποτελούν κόλαφο για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη», αναφέρει ο ΔΗΣΥ

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με αφορμή τις αποκαλύψεις του στενού του συνεργάτη, κ. Χασαπόπουλου. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα κάνει λόγο για «κόλαφο» προς τον τέως Γενικό Ελεγκτή, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει να απαντήσει σε σοβαρές καταγγελίες που αφορούν διαφθορά, αποκλεισμούς υποψηφίων και στοχευμένες επιθέσεις σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει πως ο κ. Μιχαηλίδης επιλέγει τη σιωπή και τις προσωπικές επιθέσεις αντί των εξηγήσεων που, όπως τονίζεται, αναμένουν οι πολίτες.



Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Οι αποκαλύψεις του κ. Χασαπόπουλου αποτελούν κόλαφο για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Πρόκειται για τον πιο στενό και έμπιστο συνεργάτη του για πολλά χρόνια.

Δεν απαντά στις αποκαλύψεις σχετικά με διαφθορά στελεχών, κριτήρια αποκλεισμού και μυστικές συμφωνίες για υποψηφίους, καθώς και καθ’ υπόδειξη επιθέσεις σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Κρύβεται. Φοβάται.

Αντί να δώσει εξηγήσεις κάνει αυτό που μόνο ξέρει, αναφέρει ο ΔΗΣΥ, "να επιτίθεται με μένος σε όλους, να παρελθοντολογεί και να χρησιμοποιεί βαρύγδουπες εκφράσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων. Να εκτοξεύει αόριστες, γενικόλογες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες".

Οι πολίτες αναμένουν εξηγήσεις από τον κ. Μιχαηλίδη. Όχι αποπροσανατολισμό και υπεκφυγές.