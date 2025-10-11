Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απαντά ξανά στον ΔΗΣΥ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Δεν θα εκβιάσετε τις αποφάσεις μου

Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ αντέστρεψε τις κατηγορίες περί μυστική συμφωνίας, κάνοντας αναφορά στο ΕΛΑΜ και την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου ως προέδρου της Βουλής.

«Έχετε πολλά να χάσετε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, προσωπικά δεν έχω να χάσω τίποτα», αναφέρει η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε νέα απάντηση προς τον εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριο Κουλλά ο οποίος προέβη σε νέες δηλώσεις σήμερα με αφορμή τα όσα υποστήριξε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος για μυστική συμφωνία μεταξύ του κινήματος ΑΛΜΑ και Ειρήνης Χαραλαμπίδου με θέμα τη συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές του 2016.

Μάλιστα η κ. Χαραλαμπίδου αντέστρεψε τις κατηγορίες περί μυστικής συμφωνίας, κατηγορώντας τον ΔΗΣΥ για μυστική συμφωνία με το ΕΛΑΜ για την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου ως προέδρου της Βουλής.

Αυτούσια η τοποθέτηση της Ειρήνης Χαραλαπίδου:

Κρίνετε με βάση το δικό σας «μπόι». Δεν θα εκβιάσετε τις αποφάσεις μου. Έχετε πολλά να χάσετε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, προσωπικά δεν έχω να χάσω τίποτα. Ούτε είμαι υποχρεωμένη να απαντώ σε κατασκευασμένα ερωτήματα που δημιουργείτε για να απαντήσετε στα δικά σας προβλήματα. Αλλά μια που το έφερε η κουβέντα να βάλουμε και το ΕΛΑΜ στη συζήτηση για την εκλογή της Προέδρου σας στην Προεδρία της Βουλής; Για μυστικές συμφωνίες κάτι λέγατε; Όσο για θέματα διαφάνειας... αθεράπευτοι υπερασπιστές της κυβέρνησης Αναστασιάδη. 

