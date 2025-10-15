Ξεκίνησε η β’ φάση της προεκλογικής του ΔΗΣΥ – Εκατοντάδες στελέχη σε συγκέντρωση στη Λευκωσία

Σε κλίμα ενθουσιασμού και στην παρουσία εκατοντάδων στελεχών της επαρχίας Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η συνεδρία του Επαρχιακού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συναγερμού Λευκωσίας

Ο επαρχιακός γραμματέας ΔΗΣΥ Λευκωσίας, κ. Αρίσταρχος Αριστάρχου, στην εισαγωγή του, τόνισε την πολιτική και εκλογική σημασία της πρωτεύουσας, παρουσίασε το οργανωτικό πλάνο και κάλεσε τα στελέχη πρώτης γραμμής να δώσουν το άπαν των δυνάμεών τους για επίτευξη των στόχων της παράταξης.

Η πρόεδρος κ. Αννίτα Δημητρίου, παίρνοντας τον λόγο ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την αθρόα τους ανταπόκριση στο κάλεσμα της Επαρχιακής γραμματείας 7 μήνες πριν από τις εκλογές και τόνισε πως αυτή είναι η καλύτερη ένδειξη πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ενωμένος, δυνατός και πανέτοιμος για την μάχη των βουλευτικών του 2026.

«Προχωράμε μπροστά, όλοι μαζί. Θα τα καταφέρουμε», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ομιλία της.

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία όλων των υποψηφίων βουλευτών καθώς και εκπροσώπων από ολόκληρη την επαρχία.

Η ψεσινή συνεδρία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της δεύτερης φάσης της προεκλογικής εκστρατείας, μετά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, με συνεδρίες των Επαρχιακών Συμβουλίων και των 6 επαρχιών.

Ταυτόχρονα προχωρά το οργανωτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τοπικές επισκέψεις και συγκεντρώσεις σε όλη την Κύπρο.