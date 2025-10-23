Χρόνο για ουσιαστικό διάλογο στο θέμα Κοινόκτητων Οικοδομών, έδωσε η Επ. Εσωτερικών

Χρόνο και συγκεκριμένα προθεσμία τριών εβδομάδων, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος στο ζήτημα με τις κοινόκτητες οικοδομές, έδωσε η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, η οποία συνέχισε την Πέμπτη τη συζήτηση για τον «Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023».

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία είπε ότι εδώ και αρκετά χρόνια η κυπριακή κοινωνία ταλαιπωρείται στο ζήτημα που αφορά τις κοινόκτητες οικοδομές.

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Έγινε μία νέα προσπάθεια από πλευράς Κυβέρνησης για μια νέα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε αντιληπτό ότι φορείς που έπρεπε να ήταν μέρος της διαβούλευσης, όπως οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, δεν συμμετείχαν, δεν ζητήθηκε η άποψή τους», πρόσθεσε.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, συνέχισε ο κ. Δαμιανού, έδωσαν χρόνο στα συναρμόδια Υπουργεία να συνομιλήσουν και με τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

«Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κατάληξη, που να οδηγεί σε σύγκλιση στις διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων και σήμερα υποχρεώθηκα, στην απουσία συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκομένων, να δώσω περισσότερο χρόνο στο διάλογο, για αυτό έχουμε αποφασίσει ως Επιτροπή Εσωτερικών να δώσουμε μία τελευταία προθεσμία 3 εβδομάδων για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, για να αποφασίσουμε τελεσίδικα αν αυτή η νομοθεσία θα προχωρήσει ή κατά πόσο είναι ανυπέρβλητα τα προβλήματα και θα παραμείνει ενδεχομένως για την επόμενη Βουλή», σημείωσε.

Για αυτό, κατέληξε ο κ. Δαμιανού, «στις επόμενες 3 εβδομάδες, απευθύνω ξανά έκκληση να υπάρξει αυτός ο ουσιαστικός διάλογος, έστω κι αν δεν έγινε την ώρα που έπρεπε, αν μη τι άλλο ας γίνει τώρα».

ΚΥΠΕ