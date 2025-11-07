Αλλαγές στις βουλευτικές έδρες και στα ψηφοδέλτια

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε χθες ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση δύο νομοσχέδια που επιφέρουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο.Τα νομοσχέδια παραπέμφθηκαν για συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο, λ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!