Αλλαγές στις βουλευτικές έδρες και στα ψηφοδέλτια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Με το πρώτο νομοσχέδιο μετακινείται μία βουλευτική έδρα από τη Λευκωσία στην Πάφο και με το δεύτερο επιτρέπεται η χρήση υποκοριστικών ή των επωνύμων συζύγων σε περίπτωση συνωνυμίας υποψηφίων στον ίδιο συνδυασμό

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε χθες ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση δύο νομοσχέδια που επιφέρουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο.Τα νομοσχέδια παραπέμφθηκαν για συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.  Το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο, λ...

