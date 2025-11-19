Παραιτείται από το χαρτοφυλάκιο Υγείας του ΔΗΣΥ ο Μίλτος Μιλτιάδους - «Σίγουρα θεωρείται αποδεκτή», απαντά ο Δίπλαρος

Την παραίτησή του από το χαρτοφυλάκιο Υγείας του ΣΠΚΕΣ του ΔΗΣΥ υπέβαλε στην πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου ο Μίλτος Μιλτιάδους, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΣΑΚ και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στο ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Η κίνηση του έρχεται στον απόηχο της σφοδρής αντιπαράθεσης που ξέσπασε χθες μεταξύ της ΟΣΑΚ και του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ Ευθύμιου Δίπλαρου, με τον κ. Μιλτιάδους να επανέρχεται σήμερα μέσω ανάρτησης καταγγέλλοντας ότι η τοποθέτησή του κατέστη αναγκαία «μετά την ανηλεή και απαράδεκτη επίθεση κατά της ΟΣΑΚ και των ασθενών» από τον κ. Δίπλαρο.

Ο κ. Μιλτιάδους καταγγέλλει μεταξύ άλλων, ότι η ΟΣΑΚ δέχθηκε άδικη και απαράδεκτη επίθεση, η οποία όπως τονίζει στρέφεται ουσιαστικά και εναντίον των ίδιων των ασθενών. Υπερασπιζόμενος τη διαχρονική θέση της Ομοσπονδίας υπέρ της πλήρους ένταξης όλων των φαρμάκων και υπηρεσιών στο ΓεΣΥ, υπογραμμίζει ότι οι πιέσεις προς τον ΟΑΥ στόχευαν πάντα στην κατάργηση «τηλεφώνων» και παρεμβάσεων και στη θέσπιση διαφανών κριτηρίων προς όφελος των ασθενών. Αναφέρεται δε, στις αλλαγές που έγιναν σε συνεργασία με την Ογκολογική Εταιρεία και στη βελτίωση της διαδικασίας εξέτασης ονομαστικών αιτημάτων, ενώ εκφράζει λύπη για τον δημόσιο διασυρμό των γιατρών που συμμετέχουν στη σχετική επιτροπή. Δηλώνει τέλος ότι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τον οδήγησε στην παραίτησή του από το χαρτοφυλάκιο Υγείας του ΔΗΣΥ.

Αυτούσια η ανάρτηση του Μίλτου Μιλτιάδους:

Για να τελειώνουμε με όσα φαιδρά παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τα ονομαστικά φάρμακα, μια συζήτηση που συντηρείται ακόμα, άγνωστο γιατί: Πάγια θέση της ΟΣΑΚ εδώ και χρόνια, και το ξέρω γιατί εγώ την εκφράζω στο ΔΣ του ΟΑΥ από το 2020, ήταν η μεταφορά όλων των υπηρεσιών και των φαρμάκων στο ΓεΣΥ και η ένταξη τους στον κατάλογο για όλους.Για να γίνει αυτό, και να ξεφύγουμε, ως ασθενείς, από την ανάγκη για "τηλέφωνα" και "παρεμβάσεις" έχουμε δώσει, δίνουμε και θα δίνουμε μάχες στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο όπως δώσαμε και για τις μεταφορές στο εξωτερικό. Ακόμα κι όταν μεταφέρθηκαν τα ονομαστικά αιτήματα στον ΟΑΥ, συνεχίσαμε (συνεχίζουμε) να πιέζουμε ώστε όλα όσα πρέπει, να ενταχθούν στον κατάλογο, για όλους αλλά παράλληλα, όσα χρειάζεται να εξετάζονται σε ονομαστικό επίπεδο, αυτό να γίνεται με βάση κριτήρια προς όφελος του ασθενή.Αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό με τη συνεργασία της Ογκολογικής Εταιρείας προ μηνών, και την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων κριτηρίων χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Συνέπεια των πιο πάνω δράσεων και αποφάσεων του ΟΑΥ, είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και δεδομένα και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω• τα επιβεβαιώνουν η Ογκολογική Εταιρεία, οι σχετικοί Σύνδεσμοι Ασθενών και η μελέτη των περιπτώσεων στο Παρατηρητήριο Ασθενών. Λυπούμαι που χρειάζεται να ξεκαθαρίζουμε τα αυτονόητα για να καθησυχάσουμε τους ασθενείς που περνούν ή θα περάσουν αυτή τη διαδικασία. Λυπούμαι που πρέπει να θυμίζουμε ότι την συγκεκριμένη επιτροπή απαρτίζουν 7 άτομα, και οι 5 είναι ιατροί υψηλού κύρους, και οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διασυρμό.Λυπούμαι, τέλος, που αυτή μου η τοποθέτηση ήταν απαραίτητο να γίνει μετά την ανηλεή και απαράδεκτη επίθεση κατά της ΟΣΑΚ και των ασθενών, από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Λυπούμαι επίσης που δεν μπορώ να συνεχίσω, με αυτές τις συνθήκες, και των παραπάνω λεγχθέντων, να διατηρώ την ευθύνη του χαρτοφυλακίου της Υγείας του ΣΠΚΕ Σ του ΔΗΣΥ, γι' αυτό και έχω ήδη θέσει την παραίτηση μου στην Πρόεδρο.

Πώς απαντά ο Δίπλαρος:

Περίπου μισή ώρα μετά την ανάρτηση του κ. Μιλτιάδους, ο Ευθύμιος Δίπλαρος επανήλθε με αιχμηρή απάντηση, απορρίπτοντας ως απαράδεκτα τα περί “φαιδρότητας” και τα υπαινιγμένα. Υπογραμμίζει ότι “αν η αλήθεια πονά, τότε καλά κάνει και πονά”, ενώ ξεκαθαρίζει πως κάνει αποδεκτή την παραίτησή του από το σκιώδες Υπουργικό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δίπλαρος υποστήριξε τα εξής:

Τα περί «φαιδρότητας» και τα υπονοούμενα τα επιστρέφω ακέραια. Όσα έχω αναφέρει για την ΟΣΑΚ δεν πρόκειται να τα ανακαλέσω ούτε να ζητήσω άδεια για να τα πω. Είμαι εκλεγμένος, όχι διορισμένος, και μοναδική μου έγνοια είναι ο ασθενής και οι πολίτες σε αυτούς λογοδοτώ και θα υπηρετώ και κανένα άλλο συμφέρον. Αν η αλήθεια πονά, τότε καλώς πονά. Σημαίνει πως κάτι δεν λειτουργεί σωστά και οφείλουμε να το διορθώσουμε, όχι να το κρύβουμε. Όσο για την παραίτησή σου, από εμένα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σίγουρα θεωρείται αποδεκτή.