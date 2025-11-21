Θετικό το πρόσημο της πρώτης συνάντησης - Τέλος σε μια άγονη εποχή στο Κυπριακό

Μέσα στη ροή της χθεσινής επαφής των δύο η οποία διήρκεσε πέραν του αναμενόμενου, δηλαδή μια ώρα και είκοσι λεπτά, προέκυψε θετικό κλίμα αλλά και ορισμένες αποφάσεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν κομβικές για τις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό. Με βάση τις δηλώσεις αλλά και το γενικό πλαίσιο που οι πλευρές προσπάθησαν να μεταφέρουν, είναι σαφές ότι ο διάλογος εισέρχεται σε φάση αναζωογόνησης και μάλιστα με ρυθμούς για τους οποίους δίνεται η εντύπωση ότι οι πλευρές επιθυμούν να καλύψουν το έδαφος της αδράνειας και της αναποτελεσματικότητας των τελευταίων πολλών χρόνων.

Επαφή χαμηλών τόνων

Το θετικό κλίμα, γενικώς και αορίστως, δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας διάλογος ο οποίος είναι ουσιαστικά μπλοκαρισμένος για οκτώ συναπτά έτη. Επομένως η πρώτη επαφή των δύο ηγετών, η θετική αποτίμηση και από τους δύο, οι χαμηλοί τόνοι που έχουν επιλέξει στις δηλώσεις, η μηδενική διάθεση να ψάξουν αναφορές για έμμεσες έστω επικρίσεις αλλήλων στις απόψεις που έχουν εκφραστεί λειτουργούν ως καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν και ανοίγουν τον δρόμο για ανοικτό πεδίο δράσης των ηγετών για να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα στο επόμενο διάστημα.

Μέσα από τις δηλώσεις των δύο, προκύπτει ως σημείο αναφοράς η συμφωνία για κοινή συνάντηση αρχές Δεκεμβρίου με την απεσταλμένη του ΓΓ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Αυτό σαφώς το επιδίωξε και η κυρία Ολγκίν από τη στιγμή που έχει παρέμβει με θετική διάθεση στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των δύο, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα Ηνωμένα Έθνη αναμένουν αλλαγή στάσης για να υπάρξουν απτά αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.

Οι συγκλίσεις

Από τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη προκύπτει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της κοινής αντίληψης για τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί, δηλαδή τον επανατονισμό του κεκτημένου των συνομιλιών. Μια τέτοια αντίληψη εκ των πραγμάτων δημιουργεί διαφορετική διάσταση στις προσπάθειες να προχωρήσουν τα πράγματα από εκεί που έχουν σταματήσει. Είναι αυτό το δεδομένο μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αφού, με βάση το τι έχει διαμειφθεί στη συνάντηση, φαίνεται ότι εκπίπτουν τουλάχιστον τα 3 από τα 4 σημεία της μεθοδολογίας που προτάσσει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης για να ξεκινήσει ο διάλογος. Αυτό αφορά το ζήτημα της πολιτικής ισότητας, το ζήτημα της επαναβεβαίωσης των συγκλίσεων ώς τώρα και το θέμα των χρονοδιαγραμμάτων. Με βάση τις ενδείξεις, το τέταρτο σημείο για το τι θα γίνει αν και οι νέες συνομιλίες οδηγηθούν σε αδιέξοδο προφανώς θα αποτελέσει μέρος της συζήτησης των διαπραγματευτών που αναμένεται να αρχίσει τις επόμενες ημέρες αλλά και στην κοινή συνάντηση με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σε σχέση με τις προτάσεις Έρχιουρμαν οι οποίες, κατά την άποψή του, μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα, με βάση τις πρώτες ενδείξεις, υπάρχει πεδίο συζήτησής τους, έστω και αν ορισμένα ζητήματα χρήζουν μιας διαφορετικής προσέγγισης.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η χθεσινή μέρα αποτέλεσε ίσως την απαρχή μιας νέας κατάστασης πραγμάτων για τον διάλογο με βάση τα κεντρικά χαρακτηριστικά των όσων έδειξαν οι δύο ηγέτες, τόσο στις δηλώσεις τους όσο και στην αντιμετώπιση που είχε ο ένας προς τον άλλο.