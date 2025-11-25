Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπόθεση Σάββα Αγγελίδη: Κράτος υπό εκβιασμό με όμηρους τους θεσμούς

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Λανθασμένα επιχειρείται μια προσπάθεια να αλλάξει πορεία η ουσία της συζήτησης, η οποία, δεν είναι προσωπική αλλά εξόχως θεσμική

Το δεύτερο…ημίχρονο μετά την αποκάλυψη του «Π» για την πρόθεση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη να παραιτηθεί, συνεχίζεται. Φαίνεται μάλιστα ότι επιχειρείται μια προσπάθεια να αλλάξει πορεία η ουσία της συζήτησης, η οποία, δεν είναι προσωπική αλλά εξόχως θεσμική. Όταν δηλαδή ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας (ανεξαρτήτως προσώπου που κατέχει τη θέση) δέχεται απειλές ο ίδιος και η οικογένειά του, εκβιάζεται, παραδέχεται -επί της ουσίας- ότι η διαφθορά παραμένει ανίκητη, τότε το αβίαστο συμπέρασμα υπό μορφή ρητορικού ερωτήματος που προκύπτει είναι πού βρίσκεται το κράτος. Δηλαδή, σηκώνει τα χέρια ψηλά και επιτρέπει, είτε σε β...

