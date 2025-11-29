Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πανέτοιμος για άτυπη πολυμερή διάσκεψη ακόμη και πριν το τέλος του χρόνου

Την πλήρη πολιτική του ετοιμότητα για συμμετοχή σε άτυπη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, ακόμη και πριν την εκπνοή του 2025, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι απόλυτα προετοιμασμένη και αποφασισμένη να προχωρήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος αποκάλυψε λεπτομερώς το πρόγραμμα της τριμερούς συνάντησης της 11ης Δεκεμβρίου, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, στις 11 Δεκεμβρίου από τις 3:15μμ έως τις 4:00μμ θα πραγματοποιηθεί κοινή επίσκεψη στο Εργαστήρι της ΔΕΑ, ενώ ακολούθως, από τις 4:00μμ έως τις 5:30μμ, θα λάβει χώρα κοινή συνάντηση με την Ολγκίν. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με μετάβαση των δύο ηγετών στην καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των ΗΕ.

«Το πιο σημαντικό δεν είναι τα διαδικαστικά, αλλά το να τεθούν τα θεμέλια για την άτυπη διάσκεψη, όπως έχουμε δεσμευτεί στον Γενικό Γραμματέα. Είμαι πανέτοιμος για την πραγματοποίησή της – ακόμη και πριν το τέλος του χρόνου. Το έχω μεταφέρει και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και θα το μεταφέρω εκ νέου στην κα Ολγκίν στη συνάντηση της 6ης Δεκεμβρίου», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς για το αν παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η πολυμερής να συγκληθεί εντός του 2025, ο Πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος: «Υπάρχει πλήρης ετοιμότητα από δικής μας πλευράς. Εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, ναι, μπορούμε ακόμη και πριν το τέλος του χρόνου».

Ωστόσο, απέφυγε να σχολιάσει τις προθέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς: «Δεν είναι σωστό να μιλώ εκ μέρους άλλων. Μπορώ να μιλήσω μόνο εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς. Από την πλευρά μας υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει προεργασία και είμαστε πανέτοιμοι. Ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Αναφερόμενος στη συνάντηση των διαπραγματευτών που προηγήθηκε, σημείωσε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου και ότι οι επαφές θα συνεχιστούν ώστε να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα. «Ένα είναι το μεγάλο θέμα: η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», υπογράμμισε.

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις σχετικά με την τουρκική αίτηση για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ίδια η Τουρκία έχει αποκλείσει τον εαυτό της από το χρηματοδοτικό εργαλείο, καθώς η συμμετοχή τρίτων χωρών απαιτεί συμφωνία ασφάλειας με την ΕΕ, η οποία προϋποθέτει ομοφωνία των 27 κρατών μελών – συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.