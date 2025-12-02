Τα βρίσκουν και αλλάζουν τον νόμο για διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις
Μετά τις αντιδράσεις και τις φωνές που προκάλεσε ο αμφιλεγόμενος νόμος για τις διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες, φαίνεται ότι προκύπτει κοινό έδαφος για να ψηφιστούν τροποποιήσεις στη βάση της νομικής γνωμάτευσης του ΟΑΣΕ. Το τελικό κείμενο των αλλαγών πάει σύντομα την Επιτροπή Νομικών για κατ' άρθρον συζήτηση και ακολούθως στην ολομέλεια για ψήφιση.
