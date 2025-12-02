Τα βρίσκουν και αλλάζουν τον νόμο για διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις

Πέντε μήνες μετά την ψήφιση του αμφιλεγόμενου νόμου που ρυθμίζει τις διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες πολιτών και οργανωμένων συνόλων, οι εισηγήσεις του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) ενδέχεται να ενσωματωθούν στον νόμο. Ειδικότερα, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου με πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή, ζητά την τροποποίηση του νόμου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!