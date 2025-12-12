Βήμα-βήμα προς τις βουλευτικές εκλογές - Ενημερώνονται σήμερα τα κόμματα από ΥΠΕΣ

Συνάντηση με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, για ενημέρωση σχετικά με τις προεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026, θα έχει σήμερα στις 10 το πρωί ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και γενικός έφορος Εκλογών, Ελίκκος Ηλία. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι των κομμάτων θα λάβουν πληροφόρηση για τις βασικές ημερομηνίες–σταθμούς μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά τους και αφορούν, μεταξύ άλλων, την εγγραφή νέων ψηφοφόρων, την προετοιμασία των ψηφοδελτίων και άλλες οργανωτικές διαδικασίες.

Ο οδικός χάρτης

Με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε ο «Π», οι ημερομηνίες–σταθμοί ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026 είναι οι εξής:

Στις 23 Απριλίου 2026 αναμένεται να ληφθεί η απόφαση της Βουλής για την πρόωρη αυτοδιάλυσή της, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 67 του Συντάγματος. Η απόφαση απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Ταυτόχρονα, η Βουλή θα καθορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 30 ημέρες και περισσότερο από 40 ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Με βάση τα πιο πάνω, η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών αναμένεται να οριστεί η Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Τελευταία ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο είναι η 2α Απριλίου 2026. Την ίδια ημέρα εκπνέει και η προθεσμία υποβολής αίτησης–δήλωσης για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε εκλογικό κέντρο του εξωτερικού.

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα υποβληθεί εντός της τελευταίας τριμηνίας πριν τις εκλογές, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 2 Απριλίου 2026. Για τις ηλικίες έως 25 ετών οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά.

Την επόμενη ημέρα από την αυτοδιάλυση της Βουλής, δηλαδή στις 24 Απριλίου 2026, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των εκλογών. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο διορισμός του γενικού εφόρου και του βοηθού γενικού εφόρου Εκλογών, καθώς και των εφόρων και βοηθών εφόρων Εκλογής ανά εκλογική περιφέρεια.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας πρέπει να φέρει τις υπογραφές τεσσάρων εκλογέων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, δύο ως προτείνοντες και δύο ως υποστηρίζοντες. Με την κατάθεση της υποψηφιότητας θα καταβάλλεται παράβολο ύψους €500, το οποίο επιστρέφεται εάν η υποψηφιότητα αποσυρθεί, εάν δεν διεξαχθεί ψηφοφορία ή εάν ο συνδυασμός ή ο μεμονωμένος υποψήφιος λάβει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου. Ο υποψήφιος υπογράφει, επίσης, δήλωση περί κατοχής των προσόντων εκλογιμότητας και προβαίνει στον διορισμό εκλογικού αντιπροσώπου για την εκλογή.

Οι συνδυασμοί υποψηφίων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν έμβλημα συνδυασμού. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, το έμβλημα δεν επιτρέπεται να αναφέρεται ή να είναι πανομοιότυπο ή παρεμφερές με σύμβολο οποιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας, με τη σημαία ή άλλο έμβλημα της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας, ή με την προσωπογραφία οποιουδήποτε εκλιπόντος ανώτερου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή προσώπου που συνδέεται με τον αγώνα της ΕΟΚΑ.

Τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία των οικείων εφόρων Εκλογής από τις 30 Απριλίου 2026.

Η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών θα γίνει το βράδυ της ημέρας των εκλογών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων βουλευτών θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 25 Μαΐου 2026.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 ετών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα γίνεται με εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ψηφοφόροι

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το εκλογικό Σώμα για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ανέρχεται σήμερα σε 561.253 εκλογείς. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κυρίως λόγω θανάτων σε σχέση με τις Ευρωεκλογές του 2024, όπου οι εγγεγραμμένοι στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο ήταν 568.608.

Για σκοπούς σύγκρισης αναφέρουμε ότι στις προεδρικές εκλογές του 2023 το εκλογικό Σώμα ανερχόταν σε 561.033 και στις βουλευτικές εκλογές του 2021 σε 558.101.

Η κατανομή των εκλογέων κατά επαρχία έχει σήμερα ως ακολούθως:

Λευκωσία - 195.728

Λεμεσός -115.885

Αμμόχωστος - 114.735

Λάρνακα - 59.655

Πάφος - 46.543

Κερύνεια - 28.707

Oι σταυροί προτίμησης

Στη βάση των αριθμητικών δεδομένων του εκλογικού καταλόγου, μετά την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της 2ας Οκτωβρίου 2025, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε νομοσχέδιο για ανακατάταξη του αριθμού των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, με μεταφορά μιας έδρας από την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή στις 5 του μήνα. Συνεπώς, η κατανομή των βουλευτικών εδρών κατά εκλογική περιφέρεια έχει ως εξής:

Εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, 19 έδρες, 5 σταυροί προτίμησης.

Εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, 12 έδρες, 3 σταυροί προτίμησης.

Εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου, 11 έδρες, 3 σταυροί προτίμησης.

Εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, 6 έδρες, 2 σταυροί προτίμησης.

Εκλογική περιφέρεια Πάφου, 5 έδρες, 2 σταυροί προτίμησης.

Εκλογική περιφέρεια Κερύνειας, 3 έδρες, 1 σταυρός προτίμησης.

Το ψηφοδέλτιο

Σύμφωνα με το κυβερνητικό τυπογραφείο, οι μέγιστες διαστάσεις του χαρτιού ασφαλείας για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων είναι 47 εκ. ύψος × 69 εκ. πλάτος. Το μεγαλύτερο σε ύψος ψηφοδέλτιο μέχρι σήμερα ήταν αυτό των δημοτικών συμβούλων Στροβόλου, με 29 υποψηφίους ανά συνδυασμό. Στο ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2021 συμμετείχαν 15 συνδυασμοί των 20 υποψηφίων, ενώ περιλαμβανόταν και στήλη μεμονωμένων υποψηφίων, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί το πλάτος του χαρτιού ασφαλείας.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 συμμετείχαν συνολικά 651 υποψήφιοι, εκ των οποίων 160 γυναίκες (24,31%), με 15 κομματικούς συνδυασμούς και επτά μεμονωμένους υποψηφίους.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 συμμετείχαν 493 υποψήφιοι, εκ των οποίων 108 γυναίκες (21,90%), με 13 κομματικούς συνδυασμούς και πέντε μεμονωμένους υποψηφίους.

Τα εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα ανέρχονται σε 25. Σε περίπτωση που στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές υπάρξουν περισσότεροι εκλογικοί συνδυασμοί, η Υπηρεσία Εκλογών προκρίνει ως λύση την εκτύπωση του ψηφοδελτίου και στις δύο όψεις.

Τα κέντρα του εξωτερικού

Για να λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στο εξωτερικό απαιτείται να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 600 εκλογείς. Οι μόνες πόλεις που φαίνεται ότι μπορούν να συγκεντρώσουν επαρκή αριθμό εκλογέων είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο και Μάντσεστερ.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 λειτούργησαν συνολικά 10 εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό: 4 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και 4 στο Λονδίνο. Στην Πάτρα λειτούργησε εκλογικό κέντρο στις βουλευτικές εκλογές του 2016, ενώ στο Μάντσεστερ δεν λειτούργησε εκλογικό κέντρο ούτε το 2016 ούτε το 2021.

Τι αλλάζει στις Προεδρικές

Διάφορες σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε η Βουλή στον εκλογικό νόμο, όπως η αυτόματη εγγραφή στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η μείωση του ηλικιακού ορίου για το δικαίωμα ψήφου στα 17 έτη, καθώς και η υιοθέτηση της άδειας οδήγησης ως μέσο ταυτοποίησης των εκλογέων, θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2027, κατόπιν σχετικής τροποποίησης των κυβερνητικών νομοσχεδίων από τη Βουλή. Συνεπώς, οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στις προεδρικές εκλογές του 2028.