«Λευκή κόλλα» από ΔΗΚΟ σε Γιακουμή – Αυτή είναι η πρόταση του Νικόλα στον ανεξάρτητο βουλευτή

Εξελίξεις και κινητικότητα φέρνουν στον χώρο του Κέντρου οι επαφές που πραγματοποιεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή, ο οποίος αποχώρησε από τη ΔΗΠΑ στις αρχές Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στην απόφαση της ηγεσίας του κόμματος να απορρίψει νέα πρόταση του ΔΗΚΟ για συνεργασία του ενδιάμεσου χώρου χωρίς να θέσει το θέμα ενώπιον των συλλογικών οργάνων.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο κ. Γιακουμή πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο στα γραφεία του ανεξάρτητου βουλευτή στη Λάρνακα. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η συνάντηση προέκυψε μετά από πρωτοβουλία του κ. Παπαδόπουλου και διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Γιακουμή δήλωσε ότι διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων σε σειρά θεμάτων, ενώ ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στον χώρο του Κέντρου.

Η πρόταση

Σύμφωνα με έγκυρη πηγή, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος κατέθεσε πρόταση συνεργασίας στον Μιχάλη Γιακουμή, λέγοντας στον ανεξάρτητο βουλευτή ότι οι πόρτες του ΔΗΚΟ είναι ανοιχτές ακόμη και πριν τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Στην προσπάθειά του να παρακάμψει τις όποιες ανησυχίες του βουλευτή για τις πραγματικές προθέσεις του ΔΗΚΟ, ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε στο τραπέζι λευκή κόλλα, τονίζοντας στον ο κ. Γιακουμή ότι μπορεί να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και να συμμετάσχει στα συλλογικά όργανα με την ιδιότητα του βουλευτή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα ήταν εγκάρδιο και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ενημέρωσε τον ανεξάρτητο βουλευτή ότι αν θέλει μπορεί να είναι αριστίνδην υποψήφιος του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές. Του ζήτησε να σκεφτεί ποια μορφή συνεργασία θα ήθελε να συνάψει με το ΔΗΚΟ και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τις επαφές στον χώρο του Κέντρου, λέγοντας ότι όσοι περισσότεροι συστρατευθούν με τον κοινό στόχο τόσο το καλύτερο.

Μπαράζ επαφών

Ο κ. Γιακουμή επιφυλάχθηκε να απαντήσει στην πρόταση του ΔΗΚΟ και ανέφερε στον κ. Παπαδόπουλο ότι θα συνεχίσει τις επαφές με ανεξάρτητες προσωπικότητες του κεντρώου χώρου. Ο ανεξάρτητος βουλευτής πραγματοποίησε σειρά επαφών την Παρασκευή με δύο δημοτικούς συμβούλους της ΔΗΠΑ, έναν της Αλληλεγγύης και κοινοτάρχη κατεχόμενου χωριού. Ενώ σήμερα θα έχει συναντήσεις με δύο πρώην βουλευτές και συγκεκριμένα τον Άγγελο Βότση και τον Γιώργο Προκοπίου για να συζητήσουν την προσπάθεια ενδυνάμωσης και συνένωσης του κεντρώου χώρου.

Δέκα υποψήφιοι

Την Παρασκευή η ΔΗΠΑ ανακοίνωσε τους πρώτους δέκα υποψήφιους βουλευτές του κόμματος. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι θα κατέλθουν υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ και δικηγόρος Μαρίνος Κλεάνθους, ο πρόεδρος της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας Ελευθέριος Αντωνίου και η φαρμακοποιός Ελένη Βραχίμη.

Για την επαρχία Λεμεσού ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ και συμβούλου ακινήτων Μάριου Στυλιανού, του δημοτικού γραμματέα Λαπήθου Ρένου Κουμή και του πρώην βαθμοφόρου αστυνομικού Σταύρου Σταύρου. Υποψήφιοι της ΔΗΠΑ στην επαρχία Λάρνακας θα είναι ο δικηγόρος Γιώργος Κούμα και η τεχνολόγος ακτινογράφος ακτινοδιαγνωστικής Δέσποινα Παπαδοπούλου.

Στην επαρχία Αμμοχώστου θα κατέλθει ως υποψήφιος ο γιατρός και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Αγίας Νάπας Σέργης Σεργίου και στην επαρχία Πάφου ο μηχανολόγος μηχανικός Ανδρέας Κεσούρης.

ΕΔΕΚ

Τρεις ακόμη υποψηφιότητες ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΔΕΚ για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην επαρχία Λεμεσού. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του δικηγόρου και προέδρου του ΑΡΗ Λεμεσού Λύσανδρου Λυσάνδρου, του δικηγόρου Νίκου Ν. Μετζίτικου και της δικηγόρου Ανδρομάχης Γεωργίου.