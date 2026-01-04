Για το ΑΛΜΑ, το κομματικό δημιούργημα του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το 2025 αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Γιατί ξεκίνησε με μια πρωτόγνωρη δυναμική που του προσέφερε απλόχερα η δημοφιλία του ιδρυτή του όλο το προηγούμενο διάστημα, κάτι που απετέλεσε και το σημείο αναφοράς για να προχωρήσει σε δημιουργία πολιτικού σχηματισμού, αλλά προς το τέλος του έτους πολλά είχαν ανατραπεί. Βεβαίως ο λόγος γίνεται για την αιφνίδια και ανοικτή σύγκρουση με τον στενό του συνεργάτη, Ανδρέα Χασαπόπουλο, κάτι που ανέτρεψε τα δεδομένα, δημιουργώντας σοβαρά επικοινωνιακά προβλήματα και κλονίζοντας την προσπάθειά του να διατηρήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά του.

Θα πρέπει να θυμίσουμε πως σε μια αρχική φάση το κόμμα φαινόταν να προσέγγιζε ποσοστά έως και 15%, όπως το κατέγραφαν σειρά δημοσκοπήσεων. Στην πορεία παρατηρείται μια σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στη δημοτικότητα του προσώπου και στη δυναμική του πολιτικού σχηματισμού. Ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρή φθορά σε επίπεδο προσωπικής αποδοχής, αντίθετα το ΑΛΜΑ δείχνει να «κλειδώνει» τη δεδομένη στιγμή σε ένα πιο περιορισμένο εύρος, μεταξύ 8%, με τάση κυρίως προς τα κάτω.

Θέση άμυνας και ψυχραιμία

Παρουσιάστηκε εν ολίγοις το φαινόμενο εκεί που ξεκίνησε με ένα αξιοσέβαστο ποσοστό αποδοχής στις δημοσκοπήσεις, γεγονός που αντανακλούσε τη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στο παραδοσιακό κομματικό σύστημα, να βρεθεί ο τέως Γενικός Ελεγκτής σε θέση άμυνας αναμένοντας την παρέλευση του χρόνου όπως διορθώσει τη διάσταση λόγων και έργων αλλά και να υπερκεράσει τη διάχυτη επιθετική αντίδραση από άλλους κομματικούς σχηματισμούς οι οποίοι έβλεπαν το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου χρόνου μια δυναμική του Μιχαηλίδη ικανή να ανατρέψει τα πάντα. Όπως ομολογούν στο ΑΛΜΑ, ο κίνδυνος για πλήρη κατάρρευση το εγχειρήματος πριν ακόμη ξεκινήσει ήταν ιδιαίτερα ορατός. Το πισωγύρισμα ήταν δεδομένο αλλά ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης το αντιμετώπισε με περισσή ψυχραιμία χωρίς κινήσεις οι οποίες θα επιβεβαίωναν τον Ανδρέα Χασαπόπουλο σε σχέση με τη μορφή συνεργασίας τους και την οποία ο πρώην συνεργάτης του έθεσε ξαφνικά ενώπιον της κοινωνίας.

Αυτό υποδηλώνει ότι ένα τμήμα της κοινωνίας εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Μιχαηλίδη ως πρόσωπο αλλά διστάζει να επενδύσει πολιτικά σε ένα κόμμα το οποίο, από νωρίς, εμφάνισε στοιχεία εσωστρέφειας και προσωπικών συγκρούσεων. Με άλλα λόγια, η ρωγμή δεν αφορά τόσο το αντισυστημικό αφήγημα όσο την ικανότητα του ίδιου να το μεταφράσει σε συλλογικό, πειστικό και σταθερό πολιτικό φορέα.

Θα πρέπει ωστόσο να υποδειχθεί ότι ο ίδιος, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του παρά τα προβλήματα, αν και δεν θεωρεί ότι πρέπει να ασκήσει μια παραδοσιακή ηγεσία, εντούτοις, εκ των πραγμάτων είναι ο πρωταγωνιστής της προσπάθειας. Ως ηγέτης ενός νεοφερμένου κόμματος αναμένεται ότι έχει ακόμη στη φαρέτρα του αρκετά χαρτιά να παίξει.

Υπάρχει ωστόσο και η άλλη όψη του νομίσματος. Όπως σημειώνουν συνεργάτες του κ. Μιχαηλίδη οι οποίοι διατηρούν μια συνεπή στάση απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα αλλά και πιστεύουν στην ανάγκη πλήρους αναδόμησης των θεσμών, το σοβαρό «επεισόδιο» με τον Χασαπόπουλο μπορεί στην εξέλιξη της προσπάθειας να βοηθήσει τη διατήρηση ενός κομματικού σχηματισμού ο οποίος σχηματοποιήθηκε ως μια ώριμη προσπάθεια σοβαρής πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης στα πράγματα ως αντίβαρο μιας σοβούσας κρίσης σε όλους τους τομείς που αντιμετωπίζει η κοινωνία και κατ’ επέκταση το πολιτικό σύστημα.

Πρόσωπα και λίστες

Με φόντο τους προβληματισμούς Μιχαηλίδη και συνεργατών του και ενόψει της ανάγκης ολοκλήρωσης της λίστας των υποψηφίων για τις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου, γίνεται -όπως πληροφορούμαστε- μια νέα προσπάθεια ενίσχυσης των γραμμών του Κινήματος με τη νέα χρονιά. Στόχος, όπως σημείωναν στον «Π» άνθρωποι που βρίσκονται εντός της Κίνησης, όπως ώς τα τέλη Φεβρουαρίου ολοκληρωθεί το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Τη δεδομένη στιγμή έχουν ενσωματωθεί στα ψηφοδέλτια 20 πρόσωπα αλλά απομένουν άλλοι 36 για τη συμπλήρωση των λιστών. Παρατηρείται εν ολίγοις δυστοκία στην αναζήτηση προσώπων που θα ενσωματωθούν στο ψηφοδέλτιο.

Αναμένουν ωστόσο τις επόμενες μέρες την τελική απόφαση της ΑΙΜΧΗΣ, της Κίνησης που δημιούργησε ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης για την ενσωμάτωσή του στο ΑΛΜΑ. Ο Δημήτρης Παπαδάκης θα είναι υποψήφιος αλλά ακόμη δεν έχει αποφασιστεί σε ποιαν εκ των επαρχιών θα διεκδικήσει θέση στη Βουλή.

Στις συζητήσεις για τη διεύρυνση του ψηφοδελτίου συμμετέχει και ο Δώρος Αντωνίου, πρώην δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς. Με βάση τα όσα μας μετάφεραν συνεργάτες του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η περίπτωση αξιολογείται ως σοβαρή, υπήρξε μια πρώτη θετική εντύπωση αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει κάτι ολοκληρωμένο. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο πολιτικό περιβάλλον του κυρίου Αντωνίου, που είναι τα κόμματα ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες να μην παραγάγουν εύκρατο κλίμα για να προχωρήσει η συνεργασία με το ΑΛΜΑ.

Ειρήνη εν αναμονή

Για τα στελέχη του Κινήματος σημείο αναφοράς είναι η όποια απόφαση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Με βάση τα δεδομένα ώς τώρα, το κανάλι επικοινωνίας υφίσταται. Ωστόσο, αυτή η επικοινωνία δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δημοσίως άφησε τα πράγματα να αιωρούνται αφού στις όποιες δηλώσεις της έκανε αναφορά για την ανάγκη της να παραμείνει εν ενεργεία. «Το κύριο ζητούμενο για μένα είναι να μείνω στην πρώτη γραμμή του πυρός», έλεγε η βουλεύτρια το προηγούμενο διάστημα, όταν είχαν ολοκληρωθεί και οι διεργασίες στο ΑΚΕΛ που απέκλειαν τελεσιδίκως τη δυνατότητά της να συνεχίσει στα έδρανα του κόμματος. Βεβαίως η περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου δεν είναι η «κάθε περίπτωση». Η παρουσία της σε λίστα υποψηφίων από μόνη της μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όποιον κομματικό μηχανισμό τη φιλοξενήσει. Κάνοντας μια πολιτική αποτίμηση έχει ακόμη να μετρήσει πολλά πράγματα πριν πάρει τις τελεσίδικές της αποφάσεις. Επομένως, πολλοί είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν ακόμη και την υστάτη, όταν δηλαδή θα πρέπει να κατατεθούν οι λίστες των κομμάτων στον έφορο Εκλογής στις αρχές Μαΐου.

Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι παρά την πίεση που δέχθηκε το εγχείρημα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με την υπόθεση Χασαπόπουλου, παρά την αντιμετώπισή του με δόση πλέον αξιοπιστίας, εντούτοις, υπάρχουν και ενεργοποιούνται στελέχη στο κόμμα. Πρόσωπα όπως η Ανδρούλα Καμιναρά, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διετέλεσε επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κύπρο, ο νομικός Μιχάλης Παρασκευάς και ο διεθνολόγος Πέτρος Ζαρούνας βρίσκονται κοντά στην ομάδα δράσης και συμβάλλουν με την εμπειρία τους στη διαμόρφωση και της επικοινωνιακής πολιτικής αλλά και της εκφοράς του αναγκαίου λόγου.

Σημειώνεται ακόμη πως, ως μια απόπειρα δημιουργίας πολιτικού βήματος, το ΑΛΜΑ είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί αντισυμβατικά σε σχέση με τη δομή και τη δράση των παραδοσιακών σχηματισμών. Δεν έχει πόρους, δεν έχει επικοινωνιολόγους, το βάρος παίρνουν προς τα έξω η τριμελής ομάδα της ηγεσίας, δηλαδή ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως επικεφαλής, ο Χαρίδημος Τσούκας ως αναπληρωτής επικεφαλής και ο εκτελών χρέη γραμματέα Επικοινωνίας Παναγιώτης Ευαγγελίδης. Ενώ αναμένεται ότι στις αρχές του έτους θα ενεργοποιηθούν νέα στελέχη που μπορούν να συνδράμουν στη διάχυση των θέσεων του κόμματος.