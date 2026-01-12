Το ομαδικό call στις 9 Δεκεμβρίου

O πολιτικός χρόνος επιταχύνεται και πιέζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του υπό το βάρος των αποκαλύψεων του Videogate. Το Προεδρικό Μέγαρο προσπαθεί να δώσει υπόσταση στο αφήγημα της εξωτερικής απειλής και της ενορχήστρωσης υβριδικής επίθεσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο που έκανε την εμφάνισή του την περασμένη Πέμπτη στην πλατφόρμα «Χ». Η προσπάθεια να υποβαθμιστεί το περιεχόμενο των συνομιλίων δεν ευδοκιμεί. Το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων δηλώνει ότι δεν έχει πειστεί από τις εξηγήσεις της κυβέρνησης για όλα όσα ακούγονται στο επίμαχο βίντεο και ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά και την ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Τηλεδιάσκεψη...

