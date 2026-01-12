Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ομαδικό call στις 9 Δεκεμβρίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Ο «Π» αποκαλύπτει ότι στις 9 Δεκεμβρίου ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο Γιώργος Λακκοτρύπης και o «επενδυτής» Φλορίν Γκεοργκίου, πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση μέσω Zoom. Μετά τη συνάντηση ο «επενδυτής» εξαφανίστηκε, όπως και κάθε διαδικτυακή ύπαρξη της «επενδυτικής» Stratix Wealth

O πολιτικός χρόνος επιταχύνεται και πιέζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του υπό το βάρος των αποκαλύψεων του Videogate. Το Προεδρικό Μέγαρο προσπαθεί να δώσει υπόσταση στο αφήγημα της εξωτερικής απειλής και της ενορχήστρωσης υβριδικής επίθεσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο που έκανε την εμφάνισή του την περασμένη Πέμπτη στην πλατφόρμα «Χ». Η προσπάθεια να υποβαθμιστεί το περιεχόμενο των συνομιλίων δεν ευδοκιμεί. Το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων δηλώνει ότι δεν έχει πειστεί από τις εξηγήσεις της κυβέρνησης για όλα όσα ακούγονται στο επίμαχο βίντεο και ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά και την ανάληψη πολιτικής ευθύνης.  Τηλεδιάσκεψη...

