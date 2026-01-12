Νέα παρέμβαση Αννίτας Δημητρίου: Πλήγμα στο κύρος της χώρας το επίμαχο βίντεο - Ζητά πλήρη διερεύνηση (video)

Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης που προέκυψε μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, ζητά εκ νέου, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό του πλήττει ευθέως το κύρος και την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η Κύπρος προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε γραπτή της δήλωση, η κα Δημητρίου υπογραμμίζει ότι «με τα όσα ακούσαμε και είδαμε στο βίντεο πλήγηκε το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας» σημειώνοντας πως δεν πρόκειται για ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης αλλά για απαίτηση της κοινωνίας των πολιτών. «Δεν είναι τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις, το απαιτεί η κοινωνία των πολιτών» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με τα όσα ακούσαμε και είδαμε στο βίντεο πλήγηκε το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας. Σε μια συγκυρία που η Κύπρος προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν είναι τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Το απαιτεί η κοινωνία των πολιτών.

Τα κίνητρα των δημιουργών είναι ασφαλώς αλλότρια και κακόβουλα. Και θα πρέπει να διερευνηθούν μέχρι τέλους. Τα όσα αποκαλύπτονται, ωστόσο, είναι συγκλονιστικά και προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή.

Επιβαλλόμενες, ορθές και χρήσιμες οι παραιτήσεις για τη διερεύνηση, αλλά οι πολίτες απαιτούν συγκροτημένο πλάνο δράσης:

1. Ανάληψη ευθυνών με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που αφενός θα πείθουν πως δεν υπάρχει συγκάλυψη αλλά πλήρης συνεργασία, και αφετέρου θα εξαφανίζουν κάθε υπόνοια διαφθοράς και διαπλοκής.

2. ⁠Πλήρης και ανεξάρτητη έρευνα. Ο Γενικός Εισαγγελέας οφείλει να εξετάσει αυτεπάγγελτα όλα όσα αναφέρονται στο βίντεο για ενδεχόμενες παραβιάσεις νομοθεσιών και θεσμοθετημένων διαδικασιών.

3. ⁠Δραστικές αλλαγές και απόλυτη διαφάνεια για το Ταμείο του Φορέα ή/και πλήρης κατάργησή του και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης των φοιτητών.

Θα πρέπει να αλλάξουμε όσα μας ενοχλούν. Για να στηρίξουμε τη χώρα μας, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, για να υπηρετήσουμε τις αρχές της διαφάνειας, του ελέγχου και της λογοδοσίας.

Όλοι οι θεσμοί πρέπει να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι είναι που θα θωρακίσουμε το κύρος της πατρίδας μας. Αυτό επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου μας.