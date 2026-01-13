Financial Times: Στο διεθνές προσκήνιο το κυπριακό σκάνδαλο διαφθοράς

Σημαντική διεθνή διάσταση λαμβάνει το σκάνδαλο που απασχολεί την κυπριακή πολιτική σκηνή, καθώς η εφημερίδα μεγάλου κύρους Financial Times αναφέρεται εκτενώς στις εξελίξεις, σε άρθρο του Ιάκωβου Χατζησταύρου. Το δημοσίευμα περιγράφει τις παραιτήσεις, τις κυβερνητικές αντιδράσεις και τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδεικνύοντας τη σημασία και τον αντίκτυπο της υπόθεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της διεθνούς εμβέλειας εφημερίδας, η κυπριακή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πολιτικές πιέσεις εξαιτίας σκανδάλου που αφορά καταγγελίες για διαφθορά και αδιαφάνεια στους κόλπους της προεδρίας.

Η εφημερίδα αναφέρεται στη δημοσιοποίηση βίντεο, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας και οδήγησε στην παραίτηση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, στενού συνεργάτη και γαμπρού του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο επίμαχο υλικό, ο ίδιος φέρεται να συζητά ζητήματα πρόσβασης στην προεδρία και τρόπους παρουσίασης δωρεών, ισχυρισμούς τους οποίους απορρίπτει, κάνοντας λόγο για παραποιημένο και αποσπασματικό μοντάζ.

Όπως σημειώνει η Financial Times, η υπόθεση δημιουργεί πολιτικό κόστος για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτέλεσε βασικό πυλώνα της προεκλογικής του ατζέντας. Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι η Κύπρος έχει αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που εντείνει το διεθνές ενδιαφέρον για τις εξελίξεις.

Το δημοσίευμα καταγράφει επίσης τη θέση της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει το βίντεο προϊόν κακόβουλης επεξεργασίας, κάνοντας λόγο για πιθανή «υβριδική δραστηριότητα» εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος έχει καλέσει δημόσια όποιον διαθέτει στοιχεία να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.

Η Financial Times επισημαίνει ότι το σκάνδαλο έχει οξύνει το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για έλλειμμα διαφάνειας, ενώ στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης έχει βρεθεί και φιλανθρωπικό ταμείο που συνδέεται με την πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη διοίκησή του.

Στο άρθρο του Ιάκωβου Χατζησταύρου γίνεται αναφορά και σε παλαιότερα πορίσματα του Ελεγκτικού Γραφείου της Κύπρου, τα οποία είχαν επισημάνει αδυναμίες διαφάνειας στη λειτουργία του ταμείου, καθώς και στη θεσμική αντιπαράθεση που προέκυψε γύρω από τη δημοσιοποίηση των δωρητών.

Όπως σχολιάζει πανεπιστημιακός που επικαλείται η εφημερίδα, η Κύπρος έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια σημαντικές προσπάθειες για να αποστασιοποιηθεί από πρακτικές του παρελθόντος, ωστόσο υποθέσεις όπως η παρούσα υπονομεύουν αυτή την πορεία και ενισχύουν την αίσθηση ενός διαρκούς αγώνα αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας.