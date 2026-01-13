Aμείβονται περισσότερο από τους Βρετανούς βουλευτές οι «βουλευτές» στα κατεχόμενα

Οι «βουλευτές» στα κατεχόμενα αμείβονται περισσότερο από τους Βρετανούς Βουλευτές μετά την τελευταία αύξηση στους μισθούς του «δημοσίου», με βάση την ΑΤΑ, και λαμβάνουν 8,1 φορές τον πρόσφατα καθορισμένο κατώτατο μισθό, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ενγκίν Καρά.

Το θέμα του κατώτατου μισθού απασχόλησε χθες την «βουλή» και σήμερα πολλά πρωτοσέλιδα των τ/κ εφημερίδων το αναδεικνύουν με την Χαλκίν Σεσί και την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί να προβάλλουν τις δηλώσεις του κ. Καρά για το θέμα.

Σύμφωνα με τον κ. Καρά, ο μισθός ενός «βουλευτή» στα κατεχόμενα με την τελευταία αύξηση έχει φτάσει τις 8.500 στερλίνες, 8,1 φορές ο κατώτατος μισθός, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 7.825 στερλίνες, 2,5 φορές το μέσο εισόδημα, που είναι 3.119 στερλίνες.

Στο ψευδοκράτος, συνέχισε, ο μισθός του «βουλευτή» είναι 8.500 στερλίνες, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι 1.045 στερλίνες.

Ο Ενγκίν Καρά σημείωσε ότι αυτή η σύγκριση είναι πιο ουσιαστική από το να εξετάζουμε απλώς τους μισθούς, λέγοντας ότι στην «τδβκ» η πολιτική ελίτ βρίσκεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος από την υπόλοιπη κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή οικονομία και την εδραιωμένη δημοκρατία του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσθεσε, η ανισότητα αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι οι πολιτικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο κερδίζουν μόνο 2,5 φορές το μέσο εισόδημα, σε σύγκριση με 8,1 φορές στα κατεχόμενα

Ανέφερε ότι αυτή η δομική ανισότητα έχει ομαλοποιηθεί και δήλωσε ότι θα κοινοποιήσει τις λύσεις που προτείνει τις επόμενες ημέρες.

Η Ντιαλόγκ με τίτλο «Υπάρχει ενθουσιασμός, δεν υπάρχει αποτέλεσμα» αναφέρει ότι η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί, μιλώντας χθες στη «βουλή», επέκρινε το γεγονός ότι στους «δημοσίους» υπαλλήλους δόθηκε αύξηση μισθών 21,6% ενώ η αύξηση του κατώτατου ήταν 18,3%. Αναφέρεται επίσης ότι ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, απαντώντας στην κ. Ιντζιρλί, πρότεινε όπως προβούν σε μεταρρύθμιση για την ΑΤΑ, ώστε όσοι αμείβονται χαμηλά να πάρουν μεγαλύτερη αύξηση και όσοι έχουν υψηλές αμοιβές να πάρουν χαμηλότερη ΑΤΑ.

Η πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης αποδέχθηκε την εισήγηση βρίσκοντάς την προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν λέχθηκε κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως γράφει η Ντιαλόγκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ